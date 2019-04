Onno Dwars wint ABN AMRO Duurzame 50

Onno Dwars werd tijdens het Green Tie Gala 2019 bekroond tot winnaar van de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50 award. De top 3 werd verder gevormd door Yvette Watson (2) en Andy van den Dobbelsteen (3).

Het trio winnaars werd dit jaar op een bijzondere manier bekendgemaakt: door een vertegenwoordiging van de toekomstige generatie (op video) en de live aanwezigheid van een zoon van Dwars. Hij kreeg de ABN AMRO Duurzame 50 uitgereikt uit handen van Thomas Rau, de winnaar van de vorige editie. Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, reageerde geëmotioneerd op zijn nummer 1-positie.

Dwars: “Ik voel mij schuldig, want wat wij allemaal doen en de weg die wij inslaan, gaat veel te langzaam.” Dwars sprak echter ook hoop uit ten aanzien van de inzet van de jongere generaties en van de effecten van de energietransitie.

“Vooral de politiek moet veel harder en radicaler handelen. Iedereen moet in de spiegel kijken, en vooral de politiek. De tijd van goede bedoelingen is echt over. Neem het bouwbesluit. Het bouwen van huizen op die manier is een crimineel feit. De energietransitie kost geen geld, die gaat ons welzijn brengen en daar wil mij elke dag en nacht voor inzetten”, aldus Dwars.

De opening van het Green Tie Gala met Helga van Leur.

De vakjury, bestaande uit onder andere Thomas Rau, Marianne Davidson, Bernard Wientjes, Jan Willem van de Groep en Claudia Reiner, beoordeelde de genomineerden en stelde de lijst van 50 samen. Deze 50 genomineerden werden beoordeeld op 4 onderdelen: bijdrage aan het mogelijk maken van duurzame projecten, inzet bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking.

Mental exit

Rau liet eerder weten welk goede doel hij selecteerde als bestemming voor zijn prijs in 2018. “Ik selecteerde ‘Tijd voor meedoen’, een initiatief dat zich richt op handreikingen om mensen mee te laten doen in de samenleving.” Verder hield hij deze avond een gloedvolle speech over het redden van de aarde. “We wilden de maan verkennen en ontdekten de aarde. Zo ontstond de duurzaamheidsbeweging, omdat we te gast zijn op aarde. We komen met niks op aarde en we gaan met niks. Vastgoed wordt losgoed en daarom is er een mexit nodig, een mental exit. We moeten ophouden dat we er komen met slechts een paar trucjes.”

Ook stelde hij: “De overheid werd ondernemer toen we in zeven jaar het gas introduceerden. Waarom? Het was een verdienmodel en de overheid werd onderheid: ondernemer. Nu we van het gas af willen, en de overheid er niets aan kan verdienen, moeten ondernemers het overnemen."

Young Professional Award

Dit jaar waren er drie kanshebbers voor de ABN AMRO Young Professional Award, een prijs die jaarlijks op het Green Tie Gala wordt uitgereikt aan een toekomstige groene leider. In 2017 ging de winst nog naar Suze Gehem van de Groene Grachten en in 2018 was Marianne Davidson de gelukkige.

Voor de editie van 2019 werden Tom Koenderman, Lizzy Butink en Sjoerd Groen genomineerd en het is uiteindelijk Lizzy Butink die de ABN AMRO Young Professional award 2019 won. “Het is heel belangrijk voor grote bedrijven dat het management jonge mensen de vrijheid geeft om met verduurzaming aan de slag te gaan”, was het statement van Butink.

Een extra 'Outstanding' award werd ten slotte uitgereikt aan Diederik Samson, de voorzitter van de klimaattafel Gebouwde omgeving. Hij werd geprezen om het feit dat hij binnen een jaar de bouwsector zo goed heeft leren kennen. Samson werd zelf ook gevraagd naar zijn ervaringen, waarop hij een duidelijke oproep aan de 400 aanwezigen deed: ga aan de slag en wacht niet op de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Houd de website van de ABN AMRO Duurzame 50 in de gaten voor meer informatie over de verkiezing van volgend jaar.

Bekijk ook de Twitter-account van Building Holland om meer reacties te lezen over de ABN AMRO Duurzame 50.