Inzendingen 13e editie VKG Architectuurprijs 2023 geopend

De 13e editie van de VKG Architectuurprijs, vakprijs voor projecten waarbij esthetiek, circulariteit, uitvoeringstechniek en kunststof kozijnen perfect deel uitmaken van het ontwerp, start op donderdag 1 juni 2023. Tot en met 8 september kunnen projecten worden aangedragen. VKG Keurmerk nodigt architecten en opdrachtgevers uit hun succesproject te delen en aan te melden. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens Building Holland op 8 november 2023.

Het raam en de entree vormen de verbinding tussen een gebouw en de buitenwereld. Kozijnen laten een duidelijke handtekening achter in de architectuur. Net als de hele bouwkolom zet de kunststofkozijnenbranche sterk in op duurzame innovatie. De esthetische waarde van gevelbekleding wordt hier vanzelfsprekend in meegenomen.

De VKG Architectuurprijs kent twee categorieën: Nieuwbouw en Renovatie. Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor de genomineerde projecten en wordt meegewogen in de beoordeling door de jury. Met deze prijs wil de branchevereniging voor kunststof kozijnen lof uiten aan projecten die het verdienen. Anderzijds mogen architecten, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes, woningcoöperaties en andere spelers in de bouw geïnspireerd worden. De nieuwe generatie kunststof kozijnen staat voor esthetiek, veelzijdigheid en duurzame innovatie, onder andere door een al jaren functionerend recyclesysteem.

De jury bestaat uit vakmensen uit de bouwwereld en het duurzaamheidslandschap. Oud-winnaars Arthur Nuss (Global Architects) en Arno Kolen (Charcoal) selecteren en beoordelen samen met duurzaamheidexpert Mantijn van Leeuwen (Nibe) en directeur VKG Albert Zegelaar de genomineerde projecten.

Uitreiking tijdens Building Holland

Building Holland is hét 2-daagse event voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, bomvol kennis en innovaties. Duurzaam Gebouwd en Stedebouw en Architectuur zijn de contentpartners van Building Holland en verzorgen met hun netwerk en kennis de inhoud van het event. Vanuit het partnerschap met Duurzaam Gebouwd heeft VKG dit podium gekozen om de prijs uit te reiken. Albert Zegelaar: “Met dit event staan we midden tussen de professionals uit de bouwwereld die dezelfde visie dragen als wij.”

Vanaf donderdag 1 juni tot en met 8 september kunnen projecten via de website van VKG worden aangedragen.