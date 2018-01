Circulair bouwen als exportproduct

ABN AMRO lanceerde een Engelstalig rapport over het realiseren van een circulaire en toekomstbestendige vastgoedvoorraad. In de publicatie besteedt de bank onder andere aandacht aan wat zij heeft geleerd van de bouw van het circulaire paviljoen Circl.

De overheid heeft de ambitie uitgesproken om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. In 2030 staat een tussenstap op de planning, wanneer de bouw- en vastgoedsector 50% minder primaire grondstoffen moet toepassen, in ieder nieuw gebouw. Om vorm te geven aan deze nieuwe werkelijkheid bespreekt ABN AMRO in haar paper 5 circulaire businessmodellen om toe te passen: gebruik van circulaire materialen, product as a service, levensduurverlenging, deeleconomie en uitwisseling van producten en diensten en waardeherstel.

Ontwerpen voor de toekomst

Volgens de bank zijn er drie belangrijke factoren om ervoor te zorgen dat deze businessmodellen binnen handbereik komen. Ontwerpen voor de toekomst, het toepassen van digitale technologie en het samenwerken om waarde te creëren worden getipt als succesfactoren. Het rapport gaat in op de uitdagingen binnen ieder businessmodel. Aan bod komt onder andere de verticale mobiliteit (liften) in Circl die worden aangeboden ‘as a service’ door Duurzaam Gebouwd-partner Mitsubishi Elevator Europe.

Het rapport gaat in op circulaire businessmodellen en de uitdagingen die hiermee samenhangen

Circulaire businessmodellen en uitdagingen

Het rapport gaat in op circulaire businessmodellen en de uitdagingen die hiermee samenhangen. “Circl wordt veelvuldig bezocht door internationale gasten”, vertelt sector banker construction & real estate Petran van Heel van ABN AMRO over het rapport. “Vanwege deze internationale interesse en gezien het feit dat we een ‘right to copy’ beleid hebben in plaats van een copyright, is dit rapport ook in het Engels opgesteld. Het zorgt voor meer exposure voor wat we in Nederland al kunnen en maakt oplossingen van ons en onze partners ook in het buitenland kenbaar. Circulariteit wordt op deze manier een exportproduct.”

“We formuleerden een aantal doelstellingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen”, geeft Van Heel aan. Hij noemt Circl als belangrijk voorbeeld van circulair bouwen. “Het paviljoen op de Zuidas, met optimale implementatie van circulaire principes, is het resultaat van partnerships waar we trots op zijn. Dit rapport laat onder andere zien hoe we businessmodellen met betrekking tot hergebruik van circulaire materialen en product as a service hebben ingezet voor de realisatie van Circl. Bouwen kan en moet anders om aan de overheidsdoelstellingen te voldoen.”

Circulaire economie als speerpunt

ABN AMRO heeft van circulaire economie een speerpunt gemaakt. De bank stelde € 1 miljard beschikbaar om de circulaire transitie te versnellen en ontwikkelde samen met partners diverse oplossingen die bijdragen aan versnelling van die transitie. Zo werd een driedimensionaal materialenpaspoort ontwikkeld, dat exact aangeeft welke materialen er in het gebouw zijn verwerkt (en wanneer ze weer beschikbaar komen). Daarnaast is ABN AMRO een Kennedy [partner, red.] van Madaster, partner in Excess Materials Exchange (een materialen marktplaats) en heeft de bank een samenwerkingsverband met het New Horizon Urban Mining Collective. Dit collectief heeft als missie om de mismatch op te lossen tussen het vrijkomen van waardevolle grondstoffen tijdens sloop en de vraag hiernaartoe. “De bouwstenen voor een circulaire economie zijn er, in 2018 willen we graag doorpakken.”, besluit Van Heel.

Lees de volledige paper 'A future proof built environment' op de website van ABN AMRO.