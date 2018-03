Meekijken bij circulaire inkoopproces van Circl-paviljoen  

Een vers rapport van ABN AMRO geeft meer informatie over het circulaire inkoopproces van Circl, het circulair paviljoen aan de Zuidas. Verder worden ambities duidelijk rondom Circl en de kaders het waarin gebouwd is.

Voor Circl werd circulair inkopen binnen het bestaande inkoopproces van ABN AMRO vormgegeven. Er werd een raamwerk voor de inkoopstrategie opgesteld, die werkgroepen op hun beurt concretiseerden.

Binnen de voorbereidingsfase werd aandacht gegeven aan het opstellen van een document met algemene projectinformatie. Het document bestond onder andere uit projectomschrijving, uitgangspunten ontwerp, planning, introductie van het projectteam en de informatiebehoefte vanuit het projectteam. In de specificatiefase ging het team op zoek naar maximale circulaire invulling van de combinatie ontwerp, productiefase, gebruiksfase en fase na gebruik. Hierbij waren ketensamenwerking en ontwerpen belangrijke pijlers.

Markt uitdagen

Gedurende de selectiefase was het doel om de Afwegingsmatrix te gebruiken om aanbiedingen van leveranciers te beoordelen. Per inkooptraject werd bepaald in hoeverre criteria van toepassing zijn en hoe belangrijk dit aspect is. Ambitie in de contracteringsfase was om de markt uit te dagen om te komen met nieuwe contractvormen en afspraken te maken over gebruik en hergebruik van materialen.

Het inkooptraject werd opgebouwd in diverse deel- en inkooptrajecten: bouw, tuin, inrichting, horeca en exploitatieconcept. De inkoopstrategie verliep langs de volgende punten: marktoriëntatie, brede uitvraag, beoordeling van reacties, in dialoog uitwerken van uitgangspunten, uitvraag bij de 3 geselecteerde partijen en beoordeling van pitches. Ten slotte behandelt ABN AMRO in het rapport de lessons learned en aanbevelingen rondom het bouw- en inkoopproces.

Meer inzicht krijgen in het circulaire inkoopproces? Download de publicatie (~11MB).