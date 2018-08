Kadaster voor materialen bereikt 75% van financieringsdoel

Meer dan 110 investeerders hebben zich verbonden aan Madaster, het kadaster voor materialen. Daarmee staat de teller van opgehaalde financiële middelen op ruim € 370.000 en is 75% van het financieringsdoel behaald.

Eerder berichtten we al over de financieringsronde van Madaster. Thomas Rau van Madaster nam destijds symbolisch de eerste 6% converteerbare obligatie in ontvangst. Zowel particuliere als zakelijke beleggers kunnen dankzij de financieringsopzet mede-eigenaar worden van Madaster.

Toen werd al duidelijk dat Madaster gesteund door partijen als VolkerWessels, OVG, Triodos Bank, AKD en TBI. Het is al mogelijk om vanaf € 20 een aandeel te krijgen in Madaster. Er zijn nog 31 dagen resterend om te investeren in Madaster.