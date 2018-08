Circulariteit thema voor tweede Young Thinkers Event

Duurzaam Gebouwd-experts Lars van der Meulen en Daan Bruggink staan op het podium van het tweede Young Thinkers Event. Dit keer vindt het evenement plaats op 18 september aanstaande, in de Tuinzaal van het Centraal Museum in Utrecht.

Circulariteit in de bouw is het centrale thema van de bijeenkomst, waarvan de organisatie in de handen is van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV), in samenwerking met DGMR. Er is specifieke aandacht voor de laatste stap in het proces, het sluiten van de keten.

Over dat onderwerp inspireren sprekers Lars van der Meulen van Aveco de Bondt, Kim Meulenbroeks van Renewi en Daan Bruggink van Orga Architect. Na het plenaire deel met de sprekers vindt een lagerhuis discussie plaats, waarbij deelnemers actief kunnen discussiëren over stellingen in het verlengde van de presentaties.

