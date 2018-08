Kennisdelen voor meest circulaire gebouw België

Het meest circulaire gebouw in België staat centraal bij diverse masterclasses in het najaar. Gedurende de bijeenkomsten scherpen deelnemers hun kennis aan over onder andere circulair bouwen en inkopen.

De eerste masterclass voor het meest circulaire gebouw in België is inmiddels geschiedenis: op 28 juni vond dit plaats. De volgende masterclasses vinden plaats op 6 september, 4 oktober, 18 oktober en 25 oktober aanstaande. Het onderwerp voor de class van 6 september is het formuleren van een goede circulaire propositie, terwijl op 4 oktober aandacht wordt besteed aan de meetbaarheid van circulariteit. Vervolgens is het onderwerp op 18 oktober financiën en de waarde van duurzaam vastgoed en op 25 oktober staan trends, ontwikkelingen en circulair werken centraal.

Organisator Kamp C wil zoveel mogelijk bouwpartijen betrekken bij de uitvraag en de principes van circulair bouwen. Het programma van de masterclass op 6 september staat inmiddels online op de website van Kamp C. Hier is het ook mogelijk om aan te melden voor een of meerdere van de classes. Deelname is gratis.

Nog niet overtuigd? Bekijk de presentaties en een verslag van de eerste masterclasses om erachter te komen wat de meerwaarde is van zo’n event.