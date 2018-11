Inschrijven voor circulair fietspad in haven Amsterdam

Port of Amsterdam zet binnenkort een aanbesteding in de markt voor een circulair fietspad in de haven, met als kernpijlers circulair ontwerp, circulair materiaalgebruik, biodiversiteit en het beperken van CO 2 -uitstoot.

Een event op 22 november geeft geïnteresseerde bedrijven meer informatie over de ontwikkeling en de kansen die hiermee samenhangen. De intentie is om een raamovereenkomst af te sluiten met een marktpartij. Na tevredenheid over de uitvoering van de opdracht is er de mogelijkheid om in deze samenwerking andere fietspaden aan te leggen de komende jaren.

Op verschillende plekken in Nederland zijn onder de noemer ‘circulair’ al verschillende fietspaden gerealiseerd, waaronder een fietspad van biocomposiet in Emmen, van gerecycled wc papier in Jelsum en van ‘grasfalt’ en ‘grasbeton’ in Zevenaar. Wat al deze projecten gemeen hebben is dat ze tot stand zijn gekomen via een innovatief samenwerkingsverband.

Port of Amsterdam wil graag een duurzame haven zijn. Daarvoor worden allerlei middelen ingezet, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen in samenwerking met bedrijven in de haven en het stimuleren van schone brandstoffen voor de scheepvaart. Hierin past ook een circulair fietspad.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 22 november van 13:00 – 15:00 op de Petroleumhavenweg 3 te Amsterdam. Aanmelden is nog mogelijk (maximaal 2 personen per bedrijf) door een e-mail te sturen.