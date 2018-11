‘Help ons het klimaatakkoord te redden’

Iedereen die een rol speelt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, zoals architecten, gebouweigenaren en leveranciers moeten samen stappen zetten. Dat vindt directeur Udo Weijkamp van Forbo Flooring Systems Nederland, die bang is dat na de klimaattafels ‘het grote aanmodderen is begonnen’.

Tientallen belanghebbenden namen deel aan de klimaattafels en discussies, iedere partij met een eigen belang en uitgangspunt. Met de bekendmakingen rondom het akkoord, zoals de wijk voor wijk-aanpak en de verlaging van de elektriciteitsbelasting, worden de eerste stappen gezet om in te lopen op de Europese klimaatdoelstellingen.

Toch is de opzet wat Forbo betreft niet waterdicht. De regering onderhandelt met belanghebbenden met verschillende visies en preken wellicht voor eigen parochie. Daarnaast vindt de leverancier van vloeroplossingen dat de uitkomsten te vaag zijn. “Een ambitieus klimaat- en energieakkoord, zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet, gaat er dit jaar waarschijnlijk niet komen”, vertelt Weijkamp.

Afwachten is geen optie. “Iedereen is het erover eens dat er te weinig aan het probleem van klimaatverandering is gedaan tot nu toe. En iedereen is het erover eens dat het goedkoper is om nu geld uit te geven aan maatregelen die de uitstoot van CO 2 beperken, dan om af te wachten.”

Het kan wel

Aan de slag gaan kan volgens de vloerproducent eenvoudig. Daar zijn voorbeelden genoeg van: fabrikanten die CO 2 -neutrale producten zoals plafonds en vloeren op de markt brengen en architecten die duurzame, herbruikbare materialen verkiezen boven de traditionele elementen. “Het mooie van deze initiatieven, groot en klein, is dat ze in gang worden gezet door mensen en bedrijven die het klimaat wel belangrijk vinden, de noodzaak tot verandering inzien en in beweging komen. Los van het Klimaatakkoord, los van de kosten.”

Beeld: via Forbo Flooring, CO2-neutraal Marmoleum van Forbo Flooring in de woonkamer.