'Beschikbaarheid van bouwmaterialen kritieke factor bij circulariteit'

Dat zegt ing. Roel Vollebregt, directievoorzitter van BAM Bouw en Vastgoed Nederland, gevraagd naar de knelpunten bij circulair bouwen. Daarbij benadrukt hij dat circulariteit meer is dan maatschappelijk verantwoord ondernemen: het moet een businessmodel zijn.

Hoe kijkt een bedrijf als het uwe naar het Klimaatakkoord?

“Als onderneming probeer je in te schatten waar het naartoe gaat. Hoe zullen de hazen lopen? En in welk tempo zal dit gaan? We moeten schakelen op onze eigen verwachtingen. En proberen om de te kiezen richting mede te beïnvloeden. Toch weet je niet precies hoe dat zal gaan, omdat het krachtenspel veel groter is dan alleen maar onze sector. Daarnaast ontwikkelen we eigen producten en diensten en proberen we projecten op te zetten om zo in te haken op de trend die je ziet of de verwachtingen die je hebt. Bijvoorbeeld het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, het ontwikkelen van nieuwe energieconcepten en circulaire gebieds- en gebouwontwikkeling als Bajes Kwartier en Circl.”

Als onderneming kun je laten zien wat werkt …

“Het kan zijn dat wat wij doen dingen losmaakt. Natuurlijk zie je ook dat concepten als onze modulaire installatietechniek mensen enthousiasmeert. Met name jongeren die als het ware opgegroeid zijn met duurzaamheid, met ecologie en met energie besparen. Die worden hier wel heel enthousiast door. Dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt is nogal gestrest en we willen graag goede mensen hebben. Voor de nieuwe ontwikkelingen heb je goede technici nodig en mensen die met door energiesystemen gegenereerde data om kunnen gaan. Kijk je naar onze activiteiten in Nederland, dan hadden we vorig jaar voor het eerst meer installatiemonteurs voor ons werken dan bouwvakkers. Dat zegt ook iets. Bij een gemiddeld kantoorgebouw zit nu zo’n beetje 40% van de kosten in de installatietechniek. Kun je die leveren als onderneming dan heb je het over een grote toegevoegde waarde. Je ziet ook dat een belangrijk deel van onze circulaire activiteiten in de installatietechniek zit op dit moment.”

Wat zijn de knelpunten?

“De arbeidsmarkt is echt een knelpunt. Maar als je het hebt over duurzaamheid en circulariteit is het vooral de beschikbaarheid van materialen. Samen met IBM hebben we een prototype gemaakt van wat we een circulair building platform noemen. Een soort marktplaats voor componenten van gebouwen. Dat circulaire building platform gaat ons helpen om echt circulair te werken. Stel je voor, wij ontwikkelen een nieuw gebouw. Dan kunnen we kijken wat voor soort kozijnen er op de markt zijn. Of wat voor soort kolommen kan ik krijgen? Wat is er beschikbaar? Nu kijken we hoe we dit platform open kunnen zetten voor de markt, want als BAM alleen zijn we veel te klein. Het gaat erom de grote opdrachtgevers in de bouw en de ingenieursbureaus mee te krijgen om zoiets te laten functioneren.”

Hoe past Madaster in dit plaatje?

“Dat past daar goed bij, want als iets op Madaster staat, kun je dat vrij gemakkelijk vertalen naar iets wat je op een markt aanbiedt. Die koppeling is interessant en inmiddels heb ik geleerd dat je moet denken in een platform van platforms. Door dingen aan elkaar te verbinden, krijgen ze meerwaarde. Dus daarmee proberen we iets te creëren waar we als bedrijfstak mee uit de voeten kunnen. Of dat nou echt voor ons een businessmodel wordt, dat weet ik nog niet. Maar goed, we willen het open zetten, we trekken er andere partners bij.”

Wat is er nodig om echt vaart te maken met het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland?

“Dat het kabinet investeringen aanjaagt. En ervoor zorgt dat er kansen ontstaan om te gaan ondernemen met nieuwe concepten en techniek. Wij hebben de modulaire oplossingen die verduurzamen en circulariteit in een businessmodel plaatsen dat toekomst heeft.”

Lees het volledige interview met Roel Vollebrecht in het Duurzaam Gebouwd Magazine #41. Het magazine is gratis te lezen.

Tekst: Tom de Hoog, Beeld: Robert Tjalondo