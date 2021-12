Groen scoren met toekomstbestendigheid op veel fronten

Begin november zijn op de innovatiebeurs Building Holland voor de derde keer de VBI GreenScore-certificaten uitgereikt aan actuele Nederlandse bouwprojecten. Deze projecten dragen in hoge mate bij aan vastgoed met toekomstwaarde, het opschalen van hergebruik van grondstoffen en het reduceren van de totale CO 2 -emissie.

De gebruikte materialen in de bouw hebben een grote impact op mens en milieu. Hergebruik van materialen is beter dan vernietigen en daarom is er steeds meer aandacht voor recycling van materialen, hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie tot en met hergebruiken van het gebouw als geheel. VBI GreenScore certificaten worden toegekend aan projecten die daaraan substantieel bijdragen, om zo vastgoed met toekomstwaarde te creëren, hergebruik van grondstoffen te stimuleren en een reductie van CO 2 -uitstoot te bereiken.

Silver score voor circulaire projecten

De uitreiking van die certificaten gebeurde vorig jaar vanwege corona online. Nu konden Annet Neugebauer, manager commercie, en Peter Musters, adviseur bouwconcepten (foto onder), de certificaten fysiek uitreiken aan de winnaars op de stand van VBI tijdens Building Holland.

Op de foto van links naar rechts: Annemarie van Elferen, Simon Hokke en Menno Rubbens.

Een van de GreenScore certificaten was bestemd voor het project Aeres in Almere. “Het bijzondere aan dit project, ook voor mij persoonlijk, is dat het eigenlijk geen gebouw is”, vertelt Arjan Strobos, projectleider bij JVZ Ingenieurs. “Het is een gebouw als in een stapeling van staal en beton, maar tegelijkertijd is het een grote educatieve beleving, een experience. De architect heeft het ook ontworpen als een groene long, die groen en educatie in het gebouw met elkaar verbindt. Het is veel meer dan een gebouw alleen. Het GreenScore certificaat betekent voor JVZ dat we de goede weg zijn ingeslagen. We zijn goed bezig en het is een erkenning voor het feit dat we duurzaamheid en circulariteit in de draagconstructie integreren. We laten zien dat beton groen kan zijn.”

Erkenning

Een tweede GreenScore certificaat werd uitgereikt aan het project Plus Ultra Leiden, een ontwikkeling van Kadans Science Partner. Menno Rubbens van architectenbureau cepezed vertelt: “Het bijzondere aan dit project is dat het een multi-tenant gebouw is, waarin zowel laboratorium als kantoorfuncties zitten. Het pand is flexibel indeelbaar en daardoor heel toekomstbestendig. Dit certificaat betekent voor cepezed een stukje erkenning en het is natuurlijk altijd fijn om te merken dat de ambities die we hier proberen waar te maken, gezien worden.”

Simon Hokke, werkvoorbereider bij Van Wijnen ontving het derde certificaat voor het project Upfield Wageningen. “De wens van de opdrachtgever was het ontwerpen van een toekomstgericht gebouw met vrije indeelbaarheid. Circulariteit en duurzaamheid zijn in dit project toegepast door het gebruik van het BREEAM Outstanding Certificaat.”

Certificering op drie niveaus

De GreenScore-systematiek kent drie verschillende ontwerpniveaus toe aan de certificaten en bevordert het halen van duurzaamheidsambities.

Het VBI GreenScore Certificaat voor Design for Recycling is specifiek bedoeld om hergebruik van grondstoffen te beoordelen op procesniveau.

Met de niveaus Design for Reassembly en Design for Flexibility wil VBI toekomstig hergebruik op gebouw- en elementniveau bij opdrachtgevers bevorderen.

Meer informatie over de GreenScore-systematiek vind je op de GreenScore pagina.



Bron tekst en beeld: VBI

Foto boven: Het nieuwe hogeschoolgebouw van Aeres op het Floriadeterrein in Almere.