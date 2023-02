Week van de Circulaire Economie met diverse lezingen

De achtste Week van de Circulaire Economie is vandaag begonnen en tal van organisaties houden specifieke bijeenkomsten over dit thema. Morgen verzorgt Duurzaam Gebouwd een lunchlezing. En Aveco de Bondt nodigt je uit voor twee online lezingen op donderdag.

Om de transitie naar de circulaire economie te helpen versnellen, doet ook Aveco de Bondt met een eigen programma mee aan de Week van de Circulaire Economie. Naast interessante lezingen deelt Aveco de Bondt ook waardevolle kennisartikelen over circulariteit. Het bedrijf helpt opdrachtgevers bij het succesvol toepassen van circulariteit. Dat doet Aveco de Bondt met adviezen over circulaire en duurzame keuzes op beleids- en projectniveau, waarbij de keuzes ook meetbaar en aantoonbaar worden gemaakt. Denk hierbij aan materiaalgebruik, circulair ontwerpen, het opstellen van materialenpaspoorten, het onafhankelijk worden van fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van routekaarten en dashboards voor het meten van circulariteit.

Daarnaast helpen de adviseurs je om stappen te zetten richting circulair bouwen, door kennis van onderwerpen als biobased materiaalgebruik, bouwbiologie, dampopen en losmaakbaar bouwen in te zetten en trainingen te geven. Circulariteit en duurzaamheid vormen daarbij steeds de rode draad en de kennis en adviezen hierover komen ook terug in andere kennisgebieden, zoals waterbeheer, klimaatadaptie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Lezingen Aveco De Bondt

Bouwen met de Natuur 2.0 - CO 2 -neutraal & biobased bouwen

Donderdag 9 februari

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Online sessie

Moeder natuur is onze circulaire inspiratiebron. Aan de circulaire ontwerptafel gaan we in gesprek met een aantal gasten. Onder andere met een hennepboer, CHRITH architects en Studio STEPHAN SCHAGEN, over het denken in kringlopen, en over:

1. Wat kun je vandaag al met ‘traditionele’ biobased bouwmaterialen?

2. Welke ontwikkelingen zijn er in experimentele biobased bouwmaterialen?

3. De kringloop sluiten met biobased en niet-plantaardige natuurlijke bouwmaterialen.

Meld je hier aan

Lineaire processen ombuigen tot circulaire oplossingen

Donderdag 9 februari

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Online sessie

Hoe beïnvloed je de circulaire ontwerpprocessen, waardoor er daadwerkelijk kansen en mogelijkheden voor de circulaire economie in de bouwsector ontstaan? Uit de praktijk weten we dat er veel radertjes in elkaar moeten vallen om de circulaire economie te laten draaien. Er springt er één in het oog: hoe wordt het proces zo met de stakeholders ingestoken dat er daadwerkelijk in mogelijkheden en kansen wordt gedacht?

Design thinking en waardecreatie zijn daarbij sleutelwoorden. Vanuit de circulaire ontwerpopgave hebben Twijnstra Gudde en Aveco de Bondt speciaal voor deze sessie de handen ineen geslagen om te laten zien hoe beide adviesbureaus in de praktijk lineaire processen ombuigen tot circulaire oplossingen. Door het inzetten van design thinking, reframing en de inzet van serious gaming worden er nieuwe mogelijkheden blootgelegd.

Meld je hier aan

Artikelen over circulariteit

Naast de (online) lezingen, deelt Aveco de Bondt deze week ook artikelen over het thema circulariteit. Onder andere een blog over het materialenpaspoort in samenwerking met Madaster. Verder wordt er een game gelanceerd, waarmee je circulariteit een praktische invulling geeft en je doelen bereikt.

