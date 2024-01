Circulaire inzichten met Train de Trainers

Hoe pas je circulaire principes toe bij de verduurzaming van gebouwen? ‘Train de Trainers’ van EU-project BUS-GoCircular speelt op deze kennisvraag in. Deelnemers gaan op ontdekkingsreis door de vele kansen die een meer circulair gebouwde omgeving biedt en krijgen training in essentiële circulaire vaardigheden.

De Nederlandstalige training richt zich op aanbieders van scholing en bijscholing, gericht op vakmanschap voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Je leert werken met de door BUS-GoCircular opgestelde leerdoelen over circulair bouwen en installeren. Ook ontwikkelt iedere trainer een cursusopzet waarin de circulaire principes in gebruik genomen worden. Dit met het doel om een nieuwe of aangepaste training op te nemen in het eigen aanbod.

Circulair maken

De volgende tweedaagse training van trainers vindt plaats op 8 februari bij ROVC in Ede en op 22 februari bij BDA dak- en geveltraining in Gorinchem, beide dagen starten om 12.30 uur met inlooplunch, afsluiting is rond 17.00. Onderdeel van het programma is een rondleiding op de trainingslocatie waar we te gast zijn. Hierin staat het meer circulair maken van locatie en trainingsaanbod centraal.

Je leest op deze pagina meer over de training en vindt daar de aanmeldmogelijkheid. Hier vind je de flyer.