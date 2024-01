Meer circulariteit dankzij rekentool Losmaakbaarheid

De Rekentool Losmaakbaarheid, gekoppeld aan het rapport Circulariteit in Referentiedetails, helpt je om de losmaakbaarheid van verbindingen in een constructiedetail per bouwelement te bepalen. Hier komt een score uit voor ieder element tussen 1 en 0,1: hoe hoger het getal, hoe eenvoudiger te demonteren.

Je vindt de Rekentool Losmaakbaarheid op de website van ISSO. Kennisontwikkelaar Noortje Alders vertelt over hoe je de tool gebruikt: “Per element voer je gegevens in. Het gaat om informatie over het type verbindingen, het element waar de elementen aan vastzitten, hoe het vast zit – bijvoorbeeld met lijm, schroeven of klikverbindingen – en hoe toegankelijk de verbindingen zijn. Na het invoeren van de informatie rolt er een losmaakbaarheidsscore uit.”

De score wordt niet alleen in een getal tussen 1 en 0,1 uitgedrukt, ook in kleur. Groen is zeer goed los te maken en bij de paarse kleur gaat dat niet of heel slecht. De basis voor de tool is de meetmethodiek die Alba Concepts samen met DGBC en W/E adviseurs ontwikkelde, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Streven naar circulair bouwen

Van de meetmethode van Alba Concepts zijn twee van de vier factoren voor losmaakbaarheid gebruikt, om inzicht te geven in een constructiedetail: de type verbinding (TV) en de toegankelijkheid van de verbinding (ToV). “Je kunt hiermee vooraf al bepalen of een verbinding een positief effect heeft op de losmaakbaarheid, zodra je streeft naar meer circulair bouwen”, vertelt Noortje. “Verder kun je de prestatielayer losmaakbaarheid in eenzelfde detail naast de andere bouwfysische prestatielayers van de ISSO Referentiedetails leggen. Zo zie je meteen de consequenties van een verbetering van de losmaakbaarheid op de overige bouwfysische prestaties.”

De resultaten

Met de tool behaal je een aantal resultaten: je zorgt dat ontwerpers de juiste keuzes maken voor de bouwkundige detaillering, het stimuleren van innovaties voor bevestigingsmethoden, het faciliteren van de beoordeling van gebouw(delen) op het gebied van MPG en LCA en de beoordeling van de interactie tussen losmaakbaarheid en andere bouwfysische aspecten.

