Circulair bouwen met herwonnen gevelstenen

Door op grote schaal herwonnen gevelstenen aan te bieden, wil Rebrick in grote verduurzamingsstappen zetten. Bouwen met tweedehands stenen zorgt voor een verlaging van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen van 95 procent.

Het initiatief voor Rebrick komt van De Floris Groep en Rebrick werkt samen met Klinker Historica om herwonnen gevelstenen aan te bieden. Het oogsten en verhandelen van stenen die al een eigen geschiedenis hebben, zorgt voor een unieke esthetiek.

Nieuw leven

Rebrick onderscheidt zich door op grote schaal oude gevelstenen nieuw leven in te blazen en te integreren in eigentijdse bouwprojecten. Bijvoorbeeld in Heiloo, waar uit een zorginstelling 80.000 herbruikbare stenen zijn geoogst. Uit een sporthal in Alkmaar wordt binnenkort dezelfde steensoort gehaald, daar gaat het om 1,2 miljoen stenen. Deze steensoort heeft een oud uiterlijk en is dusdanig hard, dat de stenen goed geschikt zijn voor bijvoorbeeld Amsterdamse kademuren. Inmiddels liggen in Wormerveer 350.000 stenen klaar om hergebruikt te worden. Het doel voor 2024 is 1 miljoen stenen op voorraad hebben, zodat snel geleverd kan worden aan grote projecten.

Focus op naoorlogse bouw

Voor het winnen van tweedehands stenen focust Rebrick zich op de naoorlogse bouw. Bob Floris, directeur van Rebrick, legt uit waarom: “De bouw in Nederland moet verduurzaamd worden en daar draagt Rebrick flink aan bij. Stenen ouder dan 1980 zijn goed bruikbaar als tweedehands stenen in nieuwbouwprojecten. Vanaf de jaren ’80 werd de mortel te sterk, waardoor die steensoorten niet hergebruikt kunnen worden. Persoonlijk vind ik het fantastisch dat ik nu stenen kan hergebruiken, die mijn opa 50 jaar geleden vanuit het familiebedrijf aan een project heeft geleverd. Rebrick laat zien dat de esthetiek van gebouwen hand in hand kan gaan met duurzaamheid en persoonlijk geloof ik in een toekomst waarin circulair bouwen de norm is.”