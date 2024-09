GPR Materiaal gevalideerd door NMD voor A2-dataset

De stichting NMD heeft GPR Materiaal gevalideerd voor het rekenen met A1 én A2-data. Vanaf nu kunnen alle licentiehouders vertrouwd worden met de nieuwe dataset en zich voorbereiden op de voorgenomen aanscherpingen per 1 juli 2025.

Naast een strengere MPG-eis voor woningen en kantoorgebouwen, wordt de wetgeving ook uitgebreid naar andere gebouwen zoals winkels en scholen. Tegelijkertijd wordt de bepalingsmethode aangepast en wordt de MPG gebaseerd op 19 milieueffecten (A2-set), waarmee Nederland in de pas loopt met Europa.

Rekenen met A1 én A2-dataset

Gebruikers willen effecten zien van deze wijzigingen op projecten en daarom zorgde Stichting W/E Adviseurs dat in GPR Materiaal de resultaten voor A1 en A2-data parallel worden uitgerekend. Gebruikers bepalen zelf of ze beide resultaten naast elkaar willen zien of alleen de A1 of A2-resultaten. Hierdoor is het mogelijk om een berekening te maken voor een vergunningsaanvraag nú, of op basis van de toekomstige eisen.

19 milieu-indicatoren

Op 21 juni 2024 stuurde destijds demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kamerbrief, met daarin een aangepast voorstel voor een nieuwe weegset met 19 milieu-indicatoren waarmee vanaf 1 juli 2025 moet worden gerekend. Deze weegset is een uitvloeisel van de internetconsultatie in het afgelopen voorjaar. Landgebruik wordt nu minder zwaar gewogen, waarmee de berekening beter is toegespitst op biogene materialen, ofwel duurzaam geteelde biobased producten.

Foto bovenaan: Eric Copius Peereboom (operationeel directeur bij NMD) en Rogier Wolf (product owner GPR Software bij Stichting W/E adviseurs).