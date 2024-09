“Naar eenduidigheid in duurzaamheid”

De verduurzamingsslag in de bouwsector vertraagt door een gebrek aan eenduidigheid en een gebrek aan een gedegen wetgeving. Op beide gebieden kan Het Nieuwe Normaal een regierol spelen, denkt Lauran van Poppel. “Er moet een basiswetgeving komen die verder gaat dan de MPG.”

Eenduidigheid wordt het onderwerp van het volgende jaar in de duurzame bouwsector, verwacht projectontwikkelaar Lauran van Poppel van Van der Heijden bouwbedrijf en van PUYCK Ontwikkeling. “Het aantal nieuwe begrippen en hoe deze zich tot elkaar verhouden is niet meer bij te houden”, vindt hij. “"Hoe wordt bijvoorbeeld het percentage biobased materiaal in een bouwproject berekend? De ene methode baseert zich op volume, een andere op massa, en weer een derde op milieu-impact. Juist om deze variatie te stroomlijnen, is er behoefte aan een eenvoudig meetinstrument.”

Ook ‘Het Nieuwe Normaal’ is tegen het gebrek aan eenduidigheid en het ontbreken van duidelijke meetinstrumenten gelopen, merkte hij afgelopen december tijdens de conferentie ‘Circulair bouwen aan morgen’. “Aanvankelijk had Het Nieuwe Normaal zo’n twintig onderwerpen geselecteerd waarop gefocust werd om de juiste percentages te bepalen en te voldoen aan ‘Het Nieuwe Normaal’.” Bij de presentatie bleek echter dat enkele onderwerpen uit de tool zijn geparkeerd, omdat ze nog niet meetbaar of eenduidig zijn, merkte Van Poppel. Een van die onderwerpen is toxiciteit. "Dat is een belangrijk thema, maar voor 'Het Nieuwe Normaal' is het lastig om precies te definiëren wat een toxische stof is. Hoe meet je toxiciteit? Is het bijvoorbeeld toegestaan om in één woning purschuim uit één bus te gebruiken om kieren te dichten? En hoe zit dat als er twee of drie bussen worden gebruikt?"

Gedegen wetgeving

Daarnaast is er volgens Van Poppel behoefte aan een gedegen wetgeving op het gebied van duurzaamheid. “De overheid heeft vooralsnog alleen de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) geïntroduceerd op het gebied van verduurzaming. In die berekening wordt hout vaak alleen als brandstof op termijn gezien en niet als een herbruikbaar product, waardoor een betonnen casco een betere MPG-score behaalt dan een houten casco," legt hij uit. "Die score is voor mij niet te verklaren en het maakt het voor ons als Van der Heijden bouwbedrijf moeilijker om over te stappen op houtbouw."

Verder dan de MPG-score

Daarom pleit hij voor een wetgeving die verder gaat dan alleen de MPG-score. "Bij 'Het Nieuwe Normaal' wordt naast de MPG-score ook gekeken naar de herbruikbaarheid, losmaakbaarheid en de herkomst van materialen. Ook de ‘Building Circularity Index’ hanteert deze factoren. Het zou goed zijn als de overheid een tool aanwijst die een bepaalde ondergrens stelt. Als een gebouw onder die ondergrens valt, kan de ontwikkelaar of eigenaar geen vergunning krijgen. ‘Het Nieuwe Normaal’ of de ‘Building Circularity Index’ zou zo’n tool kunnen zijn die die grens bepaalt."

Hulp

Om te komen tot een gedegen wetgeving, heeft de overheid de hulp nodig van alle marktpartijen in de brede bouwkolom. “De overheid beschikt niet over alle kennis”, legt hij uit. "Met het grote aantal termen en het gebrek aan eenduidigheid moet er een gezaghebbende partij opstaan die de regie neemt. Het is ook mogelijk dat het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kiest om bijvoorbeeld 'Het Nieuwe Normaal' of de ‘Building Circularity Index’ als leidraad te nemen en deze tool verder ontwikkelt voor de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector."

Tekst: Tim van Dorsten