'3 extra Materialenpaspoorten versnellen circulair bouwen'

De bouwprojecten Circulaire Viaduct, de Biomakerij en het duurzame woonconcept PlusWonen worden voorzien van een materialenpaspoort. “Hiermee willen we een versnelling brengen in het circulair bouwen in Nederland”, vertelt Duurzaam Gebouwd-expert Lars van der Meulen, tevens manager corporate social responsibility van VolkerWessels.

Eerder kregen al de bijna 1000 woningen die volgens het MorgenWonen-concept gebouwd zijn een materialenpaspoort. Daarnaast werd het project Tunnelveiligheid Schiphol van Vialis met een materialenpaspoort uitgerust.

“Wij geloven in dit concept”, aldus Van Der Meulen. “Steeds meer collega-bouwers gaan ermee aan de slag. We hopen dat een materialenpaspoort als een vereiste in elk bestek wordt opgenomen. We gaan daar echter niet op wachten. Door zelf te komen met initiatieven die werken, kunnen we opdrachtgevers en Nederland helpen verder te verduurzamen.”

Foto: PlusWonen-project Sluispolder in Maassluis (foto: Boele & Van Eesteren).