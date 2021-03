Geef jouw input op de circulaire leidraden van Platform CB’23

Het actieteam van Platform CB’23 vraagt nadrukkelijk om feedback vanuit de hele bouwsector op de ‘80%-versies’ van de leidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Doe ook mee.

Een brede groep uit de sector heeft in de actieteams Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen van Platform CB’23 sinds oktober 2020 gewerkt aan het opstellen van leidraden. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk.

Van 17 maart tot en met 7 april 2021 is de openbare consultatieperiode geopend, waarin betrokkenen uit de hele bouwsector feedback kunnen geven op de 80%-versies. De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en zullen in juli 2021 definitieve versies van de leidraden presenteren. Deze kunnen vrij worden toegepast op circulaire bouwprojecten, net als de eerder ontwikkelde leidraden voor het meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw.

Leidraad Circulair Inkopen

Het actieteam heeft leidende circulaire principes opgesteld die meegenomen kunnen worden in alle fases van het inkooptraject: van het opdrachtgeverschap op organisatieniveau tot de stappen in het inkoopproces en de specificatie die je op de markt zet. Bestaande handreikingen, leidraden en principes zijn hierbij als uitgangspunt meegenomen. De betrokken organisatie kan de principes toepassen op de manier die past bij haar eigen organisatiecultuur en context.

Download de conceptleidraad Circulair Inkopen

Bekijk de videotoelichting:

Leidraad Circulair Ontwerpen

Aan het begin van een bouwproces, tijdens het ontwerpen, worden belangrijke keuzes gemaakt en besluiten genomen. Om in die totale keten circulaire strategieën te realiseren, is door het actieteam nagedacht over wie welke keuzes maakt en hoe je met elkaar informatie deelt. In de leidraad worden verschillende circulaire ontwerpstrategieën beschreven, komen rollen en de samenwerking aan bod en ook de randvoorwaarden voor circulair ontwerpen.

Download de conceptleidraad Circulair Ontwerpen

Bekijk de toelichting in deze video:



Het geven van feedback

Via een commentaarmodule op de website van Platform CB'23 kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden echter niet in behandeling genomen.

Online inloopspreekuur

Tijdens de consultatieperiode organiseert Platform CB’23 een online inloopspreekuur. Afhankelijk van de vragen die er zijn, wordt een extra toelichting gegeven of wordt ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt. Het spreekuur is niet bedoeld om commentaar te delen; dat kan alleen via het feedbackformulier op de website.

Het inloopspreekuur voor de leidraad Circulair Inkopen is op:

woensdag 31 maart, 13.00 tot 14.00 uur

en het spreekuur voor de leidraad Circulair Ontwerpen vindt plaats op:

woensdag 31 maart, 14.00 tot 15.00 uur