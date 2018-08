Innoveren met 40 startups tijdens Green Buildings 2018

Een van de onderdelen van het Green Buildings Congres 2018 is de ABN AMRO Innovation Challenge, die noviteiten en verse ideeën voor verduurzaming beloont. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten op 13 september 2018 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

40 startups presenteren hun concepten, klaar om de markt te veroveren en de hoofdprijs van € 5.000 in de wacht te slepen. Dit jaar komen er diverse actuele onderwerpen aan bod en presenteren de innovators onder andere oplossingen en state-of-the-art concepten als intelligente zon- en daglichtregeling, LEGO for buildings en circulaire interieurbeplanting. Ook komen er oplossingen voor de future city langs, om uitdagingen in te vullen rondom mobiliteit.

Vanzelfsprekend staan niet alleen deze 40 startups op het podium. Eerder besteedden we al aandacht aan sprekers als Katja Schuurman en Ezekiel Ole Katato. Deze en andere inspirators zorgen voor de volgende stap in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met als centrale thema voor het congres: ‘We are the world!’.

Green Buildings Congres 2018

We are the World! Door circulariteit, energielabels, smart technology, algoritmen en Bitcoins vergeten we soms waar het om gaat: gelukkige, gezonde en veilige mensen. De sprekers van Green Buildings Congres 2018 nemen je mee in dit vraagstuk. 40 start-ups verleiden om gezonder, gelukkiger en veiliger te worden met hun oplossing voor een betere wereld.

Dit jaar is het Green Buildings Congres 2018 te gast bij een unieke locatie in Amsterdam: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het KIT zet zich in voor een duurzame, internationale en interculturele samenwerking. In dit prachtige gebouw, waarvan de eerste steen al in 1915 werd gelegd, is ook het SDG House gevestigd. Een organisatie die werkt aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder ook het duurzaam bouwen van steden. Meer informatie vind je op de website van CFP Green Buildings.