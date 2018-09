Madaster succesvol getest in infra-projecten

Bestaat beton van een viaduct uit hetzelfde materiaal als beton in de vloer van je woning? Geldt het grondstoffenakkoord ook voor ons elektriciteitsnet? En hoeveel materiaal is er eigenlijk in onze regio toegepast voor infrastructuur? Vragen die van groot belang zijn in de transitie naar een circulaire economie. Het Kadaster voor Materialen, het Madaster, is de afgelopen periode gebruikt als leeromgeving door Rijkswaterstaat, ProRail en Alliander. Afgelopen donderdag 6 september zijn de eerste resultaten bekend gemaakt op de bijeenkomst ‘Madaster Infra Leeromgeving’.

De nationale infrastructuur is grootgebruiker van materialen. Niet alleen de initiatiefnemers van de leeromgeving, maar ook gemeenten, provincies en bijvoorbeeld waterleidingbedrijven bezitten en verwerken grote hoeveelheden materialen. Samen met adviseurs, aannemers en productleveranciers genereren zij bovendien waardevolle informatie die de circulaire economie kunnen faciliteren.

De Madaster Infra leeromgeving is benut om te onderzoeken hoe die data kan worden ingezet voor realisatie van een online materialenbibliotheek, die hergebruik sterk moet vereenvoudigen.

Publiek debat

Madaster kan de grote diversiteit aan standaarden, richtlijnen, objecten en data uitstekend verwerken. De leeromgeving werpt ook nieuwe vragen op, zoals hoe met veiligheid en privacy moet worden omgegaan, hoe samenwerking kan worden ingezet om stroomlijning tussen standaarden en richtlijnen te krijgen en hoe het toezicht moet worden ingericht. Deze vragen waren input voor het publiek debat dat de initiatiefnemers faciliteerden.

Hoogwaardig hergebruik materialen

Het doel van de leeromgeving is om te verkennen hoe en onder welke condities een online bibliotheek van toegepaste producten en materialen in onze infrastructuur kan worden ingezet voor de transitie naar een circulaire economie. De bibliotheek dient inzicht te verschaffen in de beschikbaarheid en eigenschappen van toegepaste producten en materialen, hetgeen een hoogwaardig hergebruik van materialen faciliteert.