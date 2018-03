Duurzame isolatietechnologie wint IBS Award

De International Builders Show Award is in de wacht gesleept door Aero-Therm, met zijn nieuwe duurzame isolatietechnologie.

Van links naar rechts: Scott Sevon - IBS awards Subcommittee Chairman, Stewart Ratzker - President Aero-Therm, Matthew Amouyal - Aero-Therm Sales Manager, Fred Hoppe- NAHB Committee Chair

Aero-Therm richt zich op het veranderen van de ontwerp- en constructie-industrie met innovaties. Ze maakt onder andere isolatieoplossingen die interessant zijn om verouderde Europese gebouwen te updaten. Daarnaast zijn er producten vanuit Aero-Therm Interior voor noordelijke koude klimaten en Aero-Therm Exterior voor zuidelijke warmere klimaten.

Het panel van juryleden van IBS, bestaande uit leiders uit de industrie, selecteerde Aero-Therm als winnaar. Uit de Europese testresultaten blijkt dat het thermisch comfort sterk verbetert wanneer de innovaties van het bedrijf worden toegepast, met resultaten die oplopen van 26 tot 36% energiebesparing.

Meer informatie over Aero-Therm is te vinden op de website en in het partnerprofiel op Duurzaam Gebouwd.