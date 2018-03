'Leasedaken zijn geen toekomstmuziek!'

Circulariteit is voor veel Building Holland-partners een belangrijk thema. Zo ook voor CARLISLE CM Europe (CCM), dat een circulaire oplossing voor het dak toont.

De samenwerking met Building Holland komt voor CCM niet uit de lucht vallen. “Veel van de onderwerpen die Duurzaam Gebouwd en Building Holland behandelen, zijn voor ons koren op de molen”, vertelt senior marketing manager Benno Nijenhuis. “Zoals de transitie naar een circulaire economie. Dit jaar presenteren we dan ook een noviteit die inspeelt op dit onderwerp.”

Hij doelt op het Rhinobond-systeem, dat een mechanische bevestiging van EPDM-membranen via met inductiemethodes mogelijk maakt. “Een belangrijk onderdeel bij het Rhinobond systeem zijn de door ons speciaal ontwikkelde drukverdeelplaten. Deze DVP (voorzien van een TPE-coating) vervangen in dit geval de traditionele versies om de isolatie aan de onderconstructie te bevestigen. Over dit rasterwerk van DVP’s worden vervolgens de HERTALAN EPDM membranen uitgevouwen en een verbinding gemaakt tussen de DVP en de onderzijde van de EPDM. Dit gebeurt dus door straling (lees: inductie), hierdoor wordt het metalen plaatje verhit, de coating wordt licht vloeibaar en hecht zich aan de EPDM. Met een magneet zorgen we vervolgens voor een extra hechtkracht en afkoeling, na het afkoelen is er een duurzame verbinding.”

Meer dan circulariteit

Deelnemers van Building Holland kunnen de innovatie met eigen ogen bekijken op de stand van CCM. “Door dit soort technieken toe te passen bevorder je de circulariteit van het dak. Als je namelijk gaat renoveren of transformeren of bijvoorbeeld zonnepanelen wilt toevoegen, dan kun je die DVP op eenzelfde manier ook weer “ontkoppelen”. Dat zorgt voor extra flexibiliteit.” Circulariteit is niet het enige onderwerp waarover Nijenhuis op de stand graag spart met bezoekers. “Ook andere vormen van duurzaamheid, bijvoorbeeld het aanbieden van daken als een dienst, breng ik graag naar voren in gesprekken. “Het leasen van daken hoeft geen toekomstmuziek meer te zijn, waarom nog eigenaar zijn van een dak?”

Brandveilige kierafdichting

Op de Innovation Boulevard laat de leverancier van duurzame dakbedekking een tweede product zien: een aluminium Butyltape met brandklasse B, voor brandveilige kierafdichting, de HARDCAST FSR40. “Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp. Het is niet te hopen dat er een brand ontstaat in een hoogbouw, maar als het voor komt heb je vaak te maken met een doorslag naar verschillende verdiepingen. Ontzettend lastig om te bestrijden voor een brandweer. De FSR 40 biedt de noodzakelijke extra tijd die wellicht nodig is.”

De oplossingen zijn vooral interessant voor opdrachtgevers die aan de slag willen met een duurzaam gebouw. “En een duurzaam dak. We spreken in het bijzonder graag partijen die aan de vraagzijde staan. Hierbij is het uitgangspunt om onze opdrachtgevers zoveel mogelijk te begeleiden, bijvoorbeeld door BIM te gebruiken om een project tastbaar te maken.”