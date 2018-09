Winst van groene daken onder de loep

Green Deal Groene Daken bracht in kaart wat de winst van groene daken is. Op basis van 30 wetenschappelijke bronnen is een factsheet samengesteld over multifunctionele daken, die op diverse manieren meerwaarde bieden aan gemeenten, gebouweigenaren en eindgebruikers.

Er is onder andere goed nieuws op het vlak van energie. Zo kan een groendak voor 75% energiebesparing op de airco zorgen en wekken zonnepanelen 6% meer energie op. Ook voor beheer en onderhoud leveren groene daken het nodige op. Zo is er sprake van een verdubbeling van de levensduur van het dak. Bovendien zijn er voor de waarde van een pand voordelen te benoemen. Zo behaal je met een groendak meer punten bij gebouwlabels als BREEAM, GPR en LEED.

Groen en gezond

Wie zich richt op gezonde gebouwen kan ervan op aan dat een groendak 3 dB minder geluid weerkaatst en dankzij begroeiing en substraat is er binnen zeker 10 dB geluidsdemping. Daarnaast is duidelijk dat patiënten in een ziekenhuis tot 30% minder pijnstillers gebruiken in een groenere omgeving. Patiënten verblijven zelfs gemiddeld 1 dag korter in het ziekenhuis bij uitzicht op een groendak.

Bekijk de volledige lijst met facts en figures over groenblauwe daken op de website van Duurzaam Gebouwd-partner NDA.