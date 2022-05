Een gezond binnenklimaat om optimaal te presteren

Frisse lucht en goede ventilatie zijn onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat. Maar hoe is een gezond en veilig binnenklimaat te realiseren voor optimale prestaties in woon-, werk- en verblijfomgevingen? En welke stappen moeten daarbij worden doorlopen? We spraken hierover met Danny Broens, product specialist bij ABB.

De aanleiding voor het gesprek is het nieuwe kennisdocument ‘Frisse Lucht’ dat ABB kortgeleden publiceerde. Danny Broens zegt hierover: “Frisse lucht en goede ventilatie zorgen voor een gezond binnenklimaat. Dat geldt niet alleen voor scholen, kantoren, hotels en restaurants, maar ook voor alle andere omgevingen waar mensen samenkomen. Omgevingen waarin we een groot deel van onze tijd doorbrengen. In die woon-, werk- en verblijfomgeving staat frisse lucht synoniem voor optimale omstandigheden om te presteren. Frisse, gezonde lucht is immers de basis om goed te functioneren.”

Beter presteren

Als we Broens (foto rechts) vragen om aan te geven wat die frisse lucht eigenlijk is, antwoordt hij: “Frisse, gezonde binnenlucht is lucht waarvan niet alleen het gehalte van CO 2 en vluchtige organische stoffen voldoet aan de gestelde normen, maar ook de luchtvochtigheid en de temperatuur. Boven die normen wordt het binnenklimaat ongezond en bestaat er de kans op hoofdpijn, benauwdheid, duizeligheid, een suf gevoel of een droge keel, neus en ogen.”

“Vanuit de overheid worden verschillende eisen gesteld en zijn stimulerende maatregelen genomen. Zo vereist het Bouwbesluit een gezond binnenklimaat in scholen. Tegelijkertijd zet de overheid stevig in op het bevorderen van een gezond binnenklimaat. Zo werd recent 17 miljoen euro subsidie vrijgemaakt om de luchtkwaliteit in klaslokalen te verbeteren. Kortom, een markt die volop kansen biedt.”

Beter binnenklimaat

Alhoewel het eenvoudig klinkt, is een frisse, gezonde binnenlucht geen vanzelfsprekende zaak. “Daarom heeft ABB”, vervolgt Broens, “het kennisdocument ‘Frisse, schone lucht is onontbeerlijk’ gepresenteerd. In het document zijn aandachtspunten opgenomen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het realiseren van een gezond binnenklimaat. Bovendien worden de stappen behandeld en toegelicht die doorlopen moeten worden op weg naar een fris, gezond en productief binnenklimaat.”

“Uit het kennisdocument blijkt dat een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat voor iedereen mogelijk is. Wie de luchtkwaliteit wil verbeteren, moet weten wat luchtkwaliteit is. Dat kan door het uitvoeren van metingen. Regelmatig meten is een vereiste, want ook na het bepalen van de luchtkwaliteit kunnen de omgevingsomstandigheden en daarmee de luchtkwaliteit veranderen.”

“Het is dus zaak om de vinger aan de pols te houden en continu te kijken of er aan de wettelijke normen en ventilatienormen wordt voldaan. Door de bestaande situatie te analyseren, en waar nodig te verbeteren, wordt de weg ingezet naar een gezond binnenklimaat. Het behoud van een goede luchtkwaliteit is echter een continu proces. De stappen die leiden naar een beter binnenklimaat zijn in het kennisdocument op een rij gezet.”

Oplossingen

Frisse lucht is dus noodzakelijk, maar welke systemen zijn er mogelijk en hoe zijn die te combineren? Broens: “ABB ondersteunt gebouweigenaren en -beheerders, facility managers, installateurs en andere professionals met een breed scala aan oplossingen. Oplossingen die variëren van eenvoudig tot complex en die probleemloos te combineren zijn. Neem ABB Tenton, waarbij multifunctionele sensorfuncties worden gecombineerd met het regelen van slimme verlichting en sturing van zonwering, verwarming en koeling. De gebouwbesturing kan via een gebouwbeheersysteem volledig worden geautomatiseerd.”

“Een andere veelgevraagde oplossing is de ABB FusionAir Smart Sensor. Deze slimme 4-in-1 sensor kan worden toegepast in gebouwen met luchtbehandeling, na-regelingen, verwarming en koeling of een gebouwbeheersysteem. Kortom, in nagenoeg alle omgevingen. De verschillende oplossingen en hun mogelijkheden worden in het kennisdocument overzichtelijk op een rij gezet.”

Wil jij ook weten hoe frisse lucht en goede ventilatie te combineren zijn voor een gezond binnenklimaat? Download dan het kennisdocument ‘Frisse, schone lucht is onontbeerlijk’ op deze pagina.