Podcast: Ketenkracht in Aeres Hogeschool op Floriade Expo

In deze nieuwe aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast praten we verder met de experts en sprekers van het zevende Ketenkracht-event: Arjan Strobos van JVZ Ingenieurs, die inging op de details van de verduurzaming van de Aeres Hogeschool, Lydia Fraaije van FRAAi architecten, die deelnemers een introductie in biomimicry gaf en Jim Teunizen van Alba Concepts, die liet zien welke impact de inzet op losmaakbaarheid heeft.

Beeld door: VBI

