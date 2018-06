Duurzame renovatie bedrijfspand Eindhoven levert 94 huurwoningen op

In een voormalig bedrijfspand in de binnenstad van Eindhoven zijn vorige week 56 studentenwoningen en 38 stadswoningen opgeleverd. Het officiële moment werd opgeluisterd door het overhandigen van een bijenhotel aan twee van de nieuwe bewoners, om het karakter van duurzame en biodiversiteit te onderstrepen.

Dit bijenhotel krijgt een plek op het groene dak. Dat viel wel in de smaak omdat bij de bouw van het project – Havenhof geheten - op diverse manieren rekening is gehouden met duurzaamheid en biodiversiteit. Zo heeft Havenhof zonnepanelen en de verwarming en warmwatervoorziening zijn deels elektrisch. De stadswoningen hebben een dakbedekking van sedum, dat isoleert beter en het is koeler in de zomer.

Inrichting binnenhof

De bewoners hebben samen een plan gemaakt voor de inrichting van hun binnenhof. Ze hebben eerst alle wensen en ideeën verzameld. En daarmee zijn ze samen aan de slag gegaan, met een hovenier om het aan te planten. Nu is er een hof met groen en planten die veel vlinders en bijen aantrekken, net als het groene dak, wat zorgt voor natuur in de stad. Maar in het hof is ook ruimte om te zitten en elkaar te ontmoeten. De bewoners zorgen ook samen voor het binnenhof.

De woningen zijn in opdracht van Woonbedrijf ontwikkeld en zijn gebouwd door Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. Het ontwerp is gemaakt door Van den Pauwert Architecten.

Op de foto: Ingrid de Boer (m), algemeen directeur van Woonbedrijf, Jack Koch (l), algemeen directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. en wethouder Yasin Torunoglu (r), van wonen en wijken wensten de bewoners veel woonplezier in hun nieuwe woning. Zij overhandigden een bijenhotel aan de bewoners Joop Arts en Esther Scholman (zittend).