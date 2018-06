Circulair bouwen geeft Aviodome nieuw leven als congrescentrum

Het gebouw Aviodome, vliegtuigmuseum op Schiphol en later op Lelystad Airport, valt op door de iconische geodetische koepel. Die is ontworpen door de Amerikaanse industrieel ontwerper Richard Buckminster Fuller. De koepel werd echter afgebroken in 2003 en opgeslagen in 29 zeecontainers. Het architectonische juweel” werd in 2010 gekocht door de Teka-Groep die voor herbouw op zoek is gegaan naar een geschikte locatie. Na jaren zoeken is de Seineweg in Amsterdam-West de nieuwe bestemming.

De herbouw van het Aviodome is gestart in 2017 en vormt een voorbeeld van de toegenomen belangstelling voor circulair bouwen. Het nieuwe gebouw zal dienst doen als congrescentrum en wordt najaar 2018 in gebruik genomen.

Hergebruik materialen

De iconische overkapping van het congrescentrum aan de Seineweg in Amsterdam-West is nu al een eyecatcher. Architectenbureau Guido Bakker is betrokken bij ‘de herrijzenis’ van dit markante zelfdragende dak, terwijl de bouw van het congrescentrum wordt uitgevoerd door bouwbedrijf APR-Projects. Het bedrijf is gespecialiseerd in circulair bouwen en revitaliseringsprojecten. Projectleider van het architectenbureau Wilco van Engelenburg:” De overkapping kent geen pilaren, heeft een diameter van 60 meter en is 23 meter hoog. Er is bewust gekozen voor hergebruik van bestaande materialen en het plaatsen van verschillende duurzame installaties. Het Aviodome wordt herbouwd volgens het originele ontwerp. Wat betreft duurzaamheid en inrichting is natuurlijk rekening gehouden met de 21ste eeuwse maatstaven.”

Optimale drukverdeling

Het dak bestaat uit 1100 ruitvormige aluminium platen. Die ieder een unieke plaats hebben in de constructie. Om die reden heeft iedere plaat een eigen nummer. De koepelconstructie weegt 45.000 kg. en overspant een vloeroppervlak van 2850 vierkante meter. Het hoogste punt ligt 24 meter boven de begane grond. De kern van de geodetische overspanning is het feit dat door de vijf- en zeshoeken er een optimale drukverdeling wordt gerealiseerd. “De koepelconstructie is inmiddels op hoogte. De constructie is ring voor ring omhoog gehesen met een mastkraan waarna de panelen op hun plek worden gemonteerd”.

Vloer en tapijt

Wilco van Engelenburg legt uit dat de vloer gemaakt is van circulair beton en bij de inrichting eveneens bijna alle materialen zijn hergebruikt. ”Er is één grote zaal voorzien met tien kleinere zalen. Aan het gerecyclede beton is granulaat toegevoegd. Verder is de vloerbedekking circulair te noemen omdat het tapijt van het oude Belastingkantoor van Haarlem, schoongemaakt en bewerkt is. Ook is drie kilometer circulair hout gebruikt bij het interieur. Diverse duurzame toepassingen zijn gerealiseerd zoals het plaatsen van een WKO-installatie, het aanbrengen van ledverlichting en het verbeteren van de isolatiewaarde (RC-waarde). Deze is van 3,5 naar 8,5 gebracht. Er is thermische isolatie toegepast. Bovendien zullen zonnepanelen zorgen voor de dagelijkse energiebehoefte. Tenslotte wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt in de toiletten”.

Het congrescentrum ligt bijzonder gunstig. Het is zowel met openbaar vervoer (900 meter van Station Sloterdijk) als met de auto (snelweg A5) goed bereikbaar. Luchthaven Schiphol is binnen 15 minuten te bereiken. Er 200 parkeerplaatsen gepland (voorzien van laadpalen voor elektrische auto’s). De gemeente Amsterdam wil graag het bedrijventerrein Sloterdijk herontwikkelen naar levendig en aantrekkelijk gebied voor wonen, recreëren en werken.

Materialenpaspoort

Van het Aviodome Nieuwe Stijl wordt een materialenpaspoort afgegeven. Het geeft inzicht in de materialen die bij het bouwproject zijn gebruikt en hoe deze zijn verwerkt. Het paspoort wordt afgegeven door het Madaster, een soort Burgerlijke Stand van materialen. Doel van het Madaster is afval tegengaan door materialen een identiteit te geven. Het fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de bebouwde kom.