Musis Sacrum, Blokhuispoort en Kloostertuin winnaars NRP Gulden Feniks 2018

Musis Sacrum in Arnhem (Renovatie), Blokhuispoort in Leeuwarden (Transformatie) en de Kloostertuin in Nijmegen (Gebiedstransformatie) zijn de winnaars geworden van de NRP Gulden Feniks 2018. De winnaars ontvingen voor het eerst circulair geproduceerde awards.

De renovatie van het Musis Sacrum (Arnhem) is gekroond tot beste renovatieproject. ”De fenomenale kwaliteit van dit project schuilt in de duurzame verbindingen die gemaakt zijn: tussen gebouw en stad, interieur en exterieur, oud en nieuw, waarbij twee totaal verschillende gebouwen als yin en yang in een compositie bij elkaar zijn gebracht”, volgens de jury. De andere genomineerden voor Renovatie waren Airey-woningen (Amsterdam) en PPS Bezuidenhoutseweg (Den Haag).



Transformatie



In de categorie Transformatie is Blokhuispoort (Leeuwarden) de unanieme winnaar. “Een machtig mooi en smaakvol verbouwd gebouw. Door zijn enorme omvang heeft de Blokhuispoort de potentie om een ‘stad in een stad’ te worden”, vindt de jury. PakhuisMeesteren (Rotterdam), was het andere genomineerde project in de categorie Transformatie.



Gebied



De Kloostertuin (Nijmegen) is de winnaar in de categorie Gebiedstransformatie. “De Kloostertuin in Nijmegen is een inspirerend voorbeeld van hoe je met particulier vermogen, bezieling en een langetermijnvisie een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de maatschappij”, stelt de jury. De andere genomineerde in deze categorie was de Aalmarkt (Leiden).



Circulaire Awards

NRP gaf de ontwerpers van AtelierNL dit jaar de opdracht om nieuwe, circulaire awards te realiseren. AtelierNL gebruikte grond van de winnende locaties om de keramieken bokalen te maken en combineerde dit met het hergebruiken van zowel hout als glas.



Leren

NRP reikt ieder jaar de NRP Gulden Feniks prijzen uit aan de beste en meest innovatie renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland. NRP Gulden Feniks is meer dan alleen een felbegeerde prijs. Het is vooral een prijs om van te leren. Ieder jaar worden daarom de inzendingen geanalyseerd en trends in de renovatie- en transformatiesector waargenomen.