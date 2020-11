Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt wonen gecombineerd met een groot aantal collectieve voorzieningen. Het Platform telt 201 huurwoningen en is ontworpen als een MicroCity. Door een mix van functies en de ligging nabij belangrijke ov-knooppunten kunnen MicroCity’s nagenoeg zelfvoorzienend zijn en zo concreet bijdragen aan het realiseren van écht duurzame steden.

Foto boven: design door VenhoevenCS | foto door Ossip van Duivenbode

Het Platform is een samenwerking tussen gemeente Utrecht, ontwikkelaar ABC Vastgoed, architect VenhoevenCS en Bouw21 en is nu onderdeel van de managementportefeuille van CBRE Global Investors.

Natuurinclusief

Het Platform is één van de eerste gerealiseerde natuurinclusieve woonwerkgebouwen op deze schaal in Nederland. Vier daktuinen en royaal begroeide groene gevels vormen een essentieel onderdeel van het gebouw. Om de biodiversiteit in de stad te verrijken, maakte Studio LandLab een beplantingsplan gebaseerd op landschappen in de provincie Utrecht. Met een rijke bloemenmix en opeenvolgend bloeiende bomen en struiken, zoals de honingboom, de magnolia en de zevenzonenboom, staat het gebouw een groot deel van het jaar in bloei en worden veel vogels en insecten aangetrokken.

Bouwen boven het spoor

Het Platform is gebouwd pal boven het bus- en tramstation van de Uithoflijn, direct naast Utrecht Centraal. Daarom moest het gebouw van ruim 18.000 m2 worden gerealiseerd op een grondoppervlak van slechts 170 m2. In plaats van de zware constructie die oorspronkelijk voor de overbouwing van het bus- en tramstation was bedacht, is de noodzakelijke constructie geintegreerd in de eerste verdiepingen van het gebouw. Samen met IMd Raadgevende ingenieurs is hiervoor een maatwerk lichtgewicht staalconstructie met 3D-vakwerkliggers ontwikkeld, waardoor uiteindelijk in het platform de helft minder staal en beton nodig was.



Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

Uitnodigend ontwerp

Het gebouw bestaat uit een compositie van verschillende gebouwdelen die samen het hectische stationsgebied voorzien van een aantal aantrekkelijke stedelijke tussenruimtes en buitenruimtes. De terrassen, onderling verbonden via bruggen en trappen, bieden een geweldig uitzicht over het stationsgebied en de historische binnenstad. Hier kunnen de bewoners zich thuis voelen en tegelijkertijd onderdeel zijn van de bruisende stad. Elk appartement is anders en heeft een andere gevel. Met verspringende ramen, balkons en plantenbakken worden de bewoners verleid om meer naar buiten te gaan.

Een proces van dialoog en samenwerking

Om rekening te houden met alle, soms tegengestelde, belangen op deze plek, bood de gemeente bij het uitschrijven van de tender veel ruimte voor innovatie en creativiteit. Ook de omgeving is al in een vroeg stadium actief bij het project betrokken, waardoor hun zorgen, wensen en kennis van de locatie in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het gebouw zoals het er nu staat.

Tijdens de planrealisatie is de transparante samenwerking uit de tenderfase voortgezet. Hierdoor werd het mogelijk dat al een jaar na het winnen van de tender de eerste paal voor Het Platform kon worden geslagen. Na de oprichting van een eigen bouwbedrijf, Bouw21, ging ABC Vastgoed rechtstreeks in zee met leveranciers en bouwspecialisten als bouwpartners. Op deze manier kon flexibel worden omgegaan met de complexiteit en dynamiek op en rond de bouwplaats. Abcnova was verantwoordelijk voor het projectmanagement en heeft het hele traject begeleid van de tender en contractvorming tot aan de realisatie.



Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

Inclusief wonen door betaalbare huur

De ambities uit de ontwerpfase zijn tijdens de uitwerking en uitvoering overeind gebleven. En dat voor een betaalbare huur: voor de oplevering waren alle woningen al verhuurd. Na een zorgvuldige inhuizing tijdens een periode van strikte coronamaatregelen is het gebouw nu volledig bewoond en op de diverse dakterrassen begint het groen al flink te groeien en bloeien. Binnenkort opent in het gebouw ook de Alienware Training Facility van e-sports organisatie Team Liquid. Hierover lees je meer in volgende editie van Duurzaam Gebouwd.

HET PLATFORM UTRECHT from VenhoevenCS on Vimeo.