Circulair beton voor woonbuurt Westwaard in Kaatsheuvel

Duurzaam Gebouwd-partner Van der Heijden bouw en ontwikkeling gebruikte op 27 november circulair beton bij de nieuwbouw van 19 huurwoningen in Kaatsheuvel. Woningcorporatie Casade is de derde in Nederland die kiest voor deze duurzame toepassing, waarmee ongeveer 16 ton CO 2 wordt bespaard.

Gasloze Westwaard

Er komt geen gas in de wijk Westwaard en de 19 huurwoningen zijn Nul op de Meter (NoM), die zelf energie opwekken via pv-panelen. Juist door het duurzame karakter van de wijk, stelde aannemer Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk voor om hier circulair beton te gebruiken. Ook Casade was meteen enthousiast. Karin Priem, manager Vastgoed van Casade: “Samen met een aantal Brabantse corporaties onderzoeken we op welke manieren we circulair kunnen bouwen. Het gebruik van circulair beton past daar uitstekend bij, zeker in deze duurzame wijk.”

Circulair beton

“Via New Horizon maakten we kennis met circulair beton”, vertelt Ferry Verstappen, commercieel manager bij Van der Heijden. “Zij halen herbruikbare materialen en grondstoffen uit de sloop van gebouwen. Een mooie manier om CO2 te besparen.”

De oorspronkelijke bestanddelen zand, grind, vulmiddel en cement uit oud beton worden door een gepatenteerde techniek weer gescheiden. “Deze zogenaamde secundaire grondstoffen hebben een gegarandeerde minimaal gelijke kwaliteit als primaire grondstoffen. Maar de impact op het milieu is vele malen lager dan van primaire grondstoffen. Een groot deel van het oorspronkelijke productieproces wordt namelijk overgeslagen. En deze grondstoffen worden ingezet voor het maken van nieuw beton”, aldus Ferry.

Het circulaire beton wordt toegepast in de gasloze NoM-wijk

CO 2 -besparing

Door 110 m3 circulair beton te gebruiken bij het project in Kaatsheuvel, wordt circa 16.000 kilo CO2 bespaard. Ter vergelijking: de gemiddelde uitstoot van een auto is 0,195 kilo CO2 per kilometer. Er worden dus 16.000 / 0,195 = 82.051 autokilometers bespaard.

