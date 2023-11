<span>Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten </span>

Een nieuwgarantie voor twintig jaar oude kanaalplaten was tien jaar geleden wellicht ondenkbaar. Nu is het de werkelijkheid. Naast het retournamecertificaat om geleverde kanaalplaten terug te nemen aan het einde van de levensduur is het nu mogelijk om refurbished kanaalplaten met nieuwgarantie af te nemen bij VBI.

Over de nieuwgarantie op gebruikte kanaalplaatvloeren zegt Peter Musters, adviseur bouwprojecten: “Kanaalplaten zijn te hoogwaardig om te granuleren en te storten. Het refurbish-traject start met ons retournamecertificaat voor nieuwe remontabele projecten. Onder voorwaarden nemen we kanaalplaten terug bij de einde van de levensduur van het gebouw. Vervolgens start een proces dat borgt dat deze platen veilig en als nieuw, inclusief garantie, terug de bouw in gaan.”

In de praktijk: Upcycle Mall

Er is al bewijslast, want het project Upcycle Mall past gebruikte kanaalplaten met garantie toe. Dit milieupark in Rotterdam wordt volledig circulair gebouwd. Peter: “De data van de Upcycle Mall helpt om ons refurbished-proces te optimaliseren. Gegevens over engineering, montage, maatvoering, identificatie, keuring en transport worden geanalyseerd. Dit leidt tot een blauwdruk die start bij de identificatie van gebruikte en geoogste platen en eindigt bij het uitleveren van die platen met garantie en een nieuwe identiteit.”

Donorgebouw

Architect Marc Verheijen van gemeente Rotterdam illustreert de uitdagingen van circulair bouwen: “Het is een ander bouwproces omdat je niet weet welke materialen wanneer beschikbaar zijn en wat de kwaliteit en prijs is.” De basis van de Upcycle Mall is een donorgebouw, met een zichtbare, dominante staalconstructie die in het eerste leven een functie vervulde als laboratorium bij TNO in Delft.

Kanaalplaten uit sloophal

De gebruikte kanaalplaten komen uit een sloophal op Schiphol. Ze zijn conform de plaatlabels van een order uit 1999. De platen zijn ter plekke door VBI beoordeeld en gecontroleerd. Ook de wapening is nauwkeurig gecheckt. Er is een over dimensionering qua belastbaarheid in de platen aanwezig, waardoor ze veilig toepasbaar zijn. De geoogste platen zijn op maat gezaagd tot het benodigde aantal kanaalplaten en vervolgens voorzien van eps-isolatie. De kwaliteit werd door VBI gegarandeerd, zodat opdrachtgevers de zekerheid hebben dat de kanaalplaatvloer veilig is en voldoet aan alle eisen.

Innovatief aanbesteden

Peter geeft aan dat we meer kunnen doen om de bouwsector circulair te maken. Zo kan de overheid een belangrijker aanjager zijn door innovatievere aanbestedingen. “We hopen dat andere fabrikanten bereid zijn om materiaal retour te nemen”, vervolgt Peter. “We moeten meer kennis delen en beter samenwerken. Door elkaar te helpen, helpen we uiteindelijk ook onszelf.”