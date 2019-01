Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

Adviesbureau maakt van gebouw uit de jaren vijftig een modern, gasloos en energieneutraal kantoor.

Het Bodegraafse adviesbureau Merosch heeft de Ondernemersprijs Midden-Holland in de categorie MKB gewonnen. Deze ondernemersprijs werd op maandag 14 januari uitgereikt in De Goudse Schouwburg.

“Een duurzame parel in Midden-Holland om trots op te zijn,” zo wordt Merosch omschreven door de jury van de Ondernemersprijs Midden-Holland (Network Business Awards). Het adviesbureau, dat sinds ongeveer een jaar is gevestigd in een door henzelf verbouwde oude gymzaal, houdt zich bezig met het adviseren over duurzaam en circulair bouwen.

Met hun eigen huisvesting laat Merosch zien wat er tegenwoordig op dit gebied allemaal mogelijk is. Van een gebouw uit de jaren vijftig maakte het bureau een modern, gasloos en energieneutraal kantoor. Daarnaast is het bedrijf adviseur in verschillende vooruitstrevende duurzame projecten, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Echte duurzaamheid

Het juryrapport vermeldt onder meer: “Merosch is vormgeven aan echte duurzaamheid. Wie het pand binnenloopt, begrijpt dat duurzaamheid in het bloed zit van deze ondernemer en de medewerkers. Maatschappelijk betrokken en gedreven door persoonlijke ontwikkeling. Van bezit naar beschikbaarheid en verantwoordelijkheid voor wat de aarde ons te bieden heeft. Van weggooi-economie naar circulair gebruik, van enkelzijdige winst naar meedelen met medewerkers en goede doelen. Merosch verzint, ontwerpt en adviseert in het topsegment van duurzaamheid met lef en langetermijnvisie, waarin gezondheid een belangrijk aandachtspunt is. Onder het motto ‘het moet beter en het kan beter’ timmert dit bedrijf stevig aan de weg.”

Directeur Ronald Schilt, zelf woonachtig in Bodegraven, is natuurlijk erg trots op deze award: “We zien de prijs als een grote aanmoediging om onze koers door te zetten. Het is vooral een teamprestatie en het is fantastisch dat wij de prijs als team toegekend hebben gekregen.”

