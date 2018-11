Uitdaging voor duurzaamheidskoplopers

Heb jij de oplossing om de energietransitie in Provincie Fryslân te versnellen en aansprekende voorbeelden van verregaande verduurzaming te presenteren?

Jody Andernach van Duurzaam Gebouwd stelt je deze vraag in alweer de vierde aflevering van de vlog-reeks ‘Op Weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019’. Ze daagt je uit om je innovaties te presenteren en bij een breed publiek over het voetlicht te brengen.

Traditiegetrouw verwelkomt het Duurzaam Gebouwd congres alle ketenpartners die aan de slag zijn met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Honderden professionals uit verschillende disciplines leggen met elkaar de verbinding op inhoudelijk niveau en scherpen doelstellingen aan voor bestaande en nieuwe projecten. Woningcorporaties, gemeenten, architecten, adviseurs, installateurs, gebouweigenaren en andere partijen duiken tijdens het congres in de thema’s #VanGasLos, Circulariteit en Ketensamenwerking.

Wil je meer weten over de ambities van de provincie Fryslân? Wij stelden artikelen op met doelen en financieringsmogelijkheden van Fryslân en de bouwstenen en mijlpalen die hiermee samenhangen. Lees meer informatie over de duurzaamheidsambities van de provincie op DuurzaamGebouwdCongres.nl, waar je ook alle mogelijkheden vindt om je in te schrijven en/of sponsor te worden van het congres. Je kunt ook op onderstaande button klikken om je direct te registreren.

