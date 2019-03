18 april aanstaande vindt de vierde editie van de BouwCirculair Innovatiebijeenkomst: Slim Circulair plaats! Een dag vol met vernieuwing en inspiratie, die in het teken staat van vijftien vooruitstrevende pitches.

Tijdens de innovatiebijeenkomst worden vraag en aanbod van innovators met duurzame producten en ideeën bij elkaar gebracht! Ga in gesprek met de innovators en wordt de eerste die de innovatie in de praktijk brengt. Tijdens het programma krijg je volop gelegenheid om vragen te stellen en is er genoeg ruimte om persoonlijk met de innovators van jouw keuze verder te praten. Een mooie kans om te zien met welke producten en diensten jij, jouw circulaire ambities vandaag én morgen concreet in de praktijk kunt brengen. Ga van kennis verrijken over naar daadwerkelijk doen en wordt Lauching Customer binnen jouw sector.

Binnenkort worden op de informatiepagina van SlimCirculair de eerste pitches en het programma bekend gemaakt.

Kijk hier voor meer informatie of schrijf je hier direct in.