Meer slimme en duurzame gebouwen dankzij samenwerking

Een samenwerking van drie marktspelers op het gebied van Smart Buildings adviseert klanten bij de oplevering van nieuwe duurzame, intelligente gebouwen. Op Building Holland 2018 ondertekenden Schneider Electric, Nexton en BluBrick Real Tech de intentieverklaring voor de samenwerking.

Binnen de samenwerking levert Schneider Electric producten, services & solutions voor Smart Buildings voor vastgoedprojecten die Nexton en BluBrick Real Tech aannemen en uitvoeren.Nexton biedt de expertise in het bouw- en installatietraject van deze projecten.

De kracht van de samenwerking tussen de drie partijen is het - vroegtijdig - delen van marktkennis en marktopdrachten. De partijen werken met elkaar samen met als doel om de gebruikerswensen van het pand te begrijpen en optimaliseren – of het nu gaat om over de ´Well Being´ van de huurders en gebruikers, of het optimaal energiebeheer van het pand.