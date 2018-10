Natuurinclusief bouwen voor duurzame leefomgeving

De prijsvraag Bouwen + Diversiteit, een initiatief van DuurzaamDoor, moet natuurinclusief bouwen stimuleren. Hierdoor moet de tegenstelling tussen bouwen en natuur verdwijnen, terwijl groen en biodiversiteit juist een boost krijgen.

Duurzaam Gebouwd omvat het natuurinclusief bouwen vaak in de noemer Biophilic Design, waarover expert Daan Bruggink eerder een expertpost publiceerde. Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces is het belangrijk dat opdrachtgevers dit gedachtegoed aanhouden bij planvorming en aanbestedingen.

Het initiatief voor de prijsvraag is genomen door DuurzaamDoor, als onderdeel van activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit met onder andere provincie Noord-Holland, AM en Ballast Nedam Development. De prijsvraag moet een podium bieden aan opdrachtgevers die de nek uitsteken om te vernieuwen en te innoveren op het gebied van natuurinclusief en Biophilic bouwen.

Alle informatie en criteria voor de prijsvraag kun je vinden op de website van Bouwen + Biodiversiteit. Nomineren van projecten kan tot 14 december 2018 en de definitieve aanmelding moet voor 21 december aanstaande binnen zijn.

Foto: Eva-Lanxmeer / Culemborg