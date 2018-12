Deadline nadert voor prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

De prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit geeft een podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende en innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maken van het planproces en zo anderen inspireren. Tot en met 14 december 2018 is het mogelijk een uitvraag te nomineren voor de prijsvraag.

De organisatoren van de prijsvraag zijn op zoek naar innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast dat bijdraagt aan biodiversiteit én tevens aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

Wilt u heel Nederland inspireren met uw goede voorbeeld? Zend dan uw uitvraag in voor de wedstrijd waarna de jury (bestaande uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel) de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen selecteert. In het voorjaar van 2019 volgt de bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een sprankelende bijeenkomst. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing.

De prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit is een initiatief van DuurzaamDoor in samenwerking met de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen). Bekijk hier de mogelijkheden om in te schrijven voor de prijsvraag.