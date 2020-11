Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

"Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, te warm en te veel CO2", aldus Duurzaam Gebouwd-expert Daan Bruggink van ORGA architect. Volgens hem is er namelijk veel uit scholen te halen, zelfs op macro-economisch vlak.

Auteur Daan Bruggink

Gebouwen waarin de identiteit en intelligentie van onze kinderen groeien en vorm krijgen, moeten juist zo ontworpen worden dat hun instinctieve en natuurlijke reacties gestimuleerd worden. Zij moeten er optimaal kunnen leren en gedijen. Juist door de natuur maximaal te integreren ontstaat een enorm positief effect voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen van kinderen.

In onderwijsgebouwen zouden biofilische ontwerpprincipes een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De ontwikkelende hersenen van onze kinderen zijn geëvolueerd door het ontdekken en verkennen van de natuur. We zijn psychologisch geprogrammeerd om instinctief te reageren op de natuurlijke wereld in al haar vormen. Terwijl het huidige klaslokaal misschien wel de meest inefficiënte omgeving is voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge mensen en het uitbreiden van hun sociale vaardigheden.

Natuur als uitgangspunt

Onderzoek toont aan dat een verhoogd contact met natuur in educatieve omgeving de aandacht drastisch kan verhogen, dat kinderen oplettender zijn en zich beter kunnen concentreren. Kinderen die op meer natuurlijk terrein gespeeld hebben zijn veel beter motorisch ontwikkeld.

Natuur helpt kinderen hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en de natuur geeft de mogelijkheid om neurale mechanismen bij kinderen te laten rusten en herstellen, van cruciaal belang voor het herstel van concentratievermogen. Kinderen die daar te weinig kans voor krijgen, zijn in toenemende mate afgeleid, ervaren meer focusverlies, hebben moeite met diverse dagelijkse taken en tonen meer agressie jegens elkaar.

Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn om de natuur voor ieder schoolgebouw als uitgangspunt te nemen, voor de architectuur en het interieurontwerp. Precies wat we bij De Verwondering in Almere gedaan hebben. Zo moeilijk is het nu ook weer niet. Het gaat tenslotte om onze kinderen, de generatie van de toekomst!

