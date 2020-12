ORGA architect wint Cirkel 2020

In de regio Nijmegen wordt duurzaamheid meestal in kapitalen geschreven. De maatregelen en inspanningen om de energietransitie te versnellen zijn er legio. Een extra zetje in de rug is de jaarlijkse uitreiking van de Cirkel en die is in 2020 gewonnen door ORGA architect.

De Cirkel is bedoeld voor ondernemers met een voorbeeldrol op het gebied van circulariteit. De organisatie is in handen van het Rijk van Nijmegen 2025, een samenwerkingsverband van de Gemeente Nijmegen, omliggende gemeentes en de Rabobank.

Het Rijk van Nijmegen oordeelde dat ORGA het circulaire ondernemen in 2020 op een zeer duurzame manier heeft vormgegeven. De jury beschouwt het portfolio van biobased en dus circulaire gebouwen, dat ORGA door heel Nederland ontworpen en gerealiseerd heeft, ‘actueel en richtinggevend voor de bouwsector’. ORGA munt uit als ecologisch en circulair architectenbureau, met een hele reeks van spectaculaire projecten.

Daan Bruggink (ORGA architect)

In zijn pitch benadrukte Daan Bruggink, oprichter van ORGA en tevens Duurzaam Gebouwd-expert, dat zijn bureau zoveel mogelijk biobased materialen toepast. Deze kunnen na gebruik (na vijftig tot honderd jaar) weer terug de natuur in. “Wij laten de bouwwereld zien dat het echt anders kan, zonder vervuiling.”

Bekijk nu de pitch van ORGA:

Rijk van Nijmegen 2025 is een traject van, voor en door de regio. De partners in het geheel hebben het initiatief genomen om de regio sociaaleconomisch te versterken onder de naam Rijk van Nijmegen 2025. Inwoners, overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in dit traject samen aan een krachtigere regio. ORGA ontving de prestigieuze Cirkel 2020 uit handen van juryvoorzitter Sylvia Fleuren, wethouder Economische zaken van de gemeente Berg en Dal.

Foto prijsuitreiking (Jan Willem de Venster): Gerard van Gorkum (voormalig ARN-directeur, linksvoor), Daan Bruggink (ORGA architect, rechtsvoor) en daarachter wethouder Sylvia Fleuren (Berg en Dal). Uiterst links finalist Koen Verlinden en uiterst rechts finalist Bart Ebben.