Hoge lat voor Westraven met biobased materialen

Kantoorgebouw Westraven, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A12 bij Utrecht, kreeg bijna twintig jaar geleden een renovatie en uitbreiding. Om de tand des tijds te doorstaan, invulling te geven aan duurzaamheidsambities en het werkgeluk te vergroten, krijgt Westraven een transformatie.

Winnaar van de tender is het team van cepezed, Hollandse Nieuwe, Moss, DGMR, Nelissen ingenieursbureau, Pieters Bouwtechniek en ingenieursbureau Multical. Het team pakt de transformatie aan om een transparant rijkskantoor te maken dat volgens cepezed toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid.

Houten liggers en vloerdelen

Zo wordt ingezet op biobased materialen: nieuwe paviljoens zijn opgebouwd uit houten liggers en vloerdelen. Ook is zoveel mogelijk uitgegaan van bestaand materiaal. Zo kan de bestaande patiogevel worden ‘omgeklapt’ zodat er geen nieuwe gevel nodig is. Om een warmere sfeer te krijgen in het kantoor worden vele nieuwe planten neergezet en enkele bomen in de volle grond. De paviljoens kunnen als aparte ruimte functioneren, maar ook bij het geheel betrokken worden.

Daylight Award

Na de oplevering in 2008 won de transformatie van Westraven in 2 jaar tijd 7 architectuurprijzen, waaronder de Utrechtse Rietveldprijs, de Europese Best Tall Building Award en de Daylight Award. Cepezed laat weten dat het hele team de lat dit keer ‘minstens zo hoog’ legt.

Beeld: cepezed