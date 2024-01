CLT-woningen met flexibele installaties

Zeist Kerckebosch krijgt veertien flexibele, biobased en circulaire Cross Laminated Timber-woningen (CLT), die passen bij de unieke woonwensen van bewoners. Het buurtschap Elix stelt collectiviteit, gezondheid en natuur centraal. MiX architectuur maakte het ontwerp, in opdracht van ontwikkelaar BPD Ontwikkeling, in samenwerking met landschapsarchitect MAAK space.

Het plan is zoveel mogelijk biobased en volledig gebouwd in hout, in de natuurinclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling Elix. Het ligt aan de bosrand en er is geen harde scheiding tussen bebouwing en bos. Er wordt gekozen voor een collectieve woonbuurt, waarin een duurzame levensstijl de verbinder is. Bewoners die op dezelfde duurzame manier willen wonen, worden bij elkaar gebracht.

Slim casco

Ook worden ze nauw betrokken bij het ontwerp van hun woning. In een vroeg stadium wordt voorgesorteerd op de vraag ‘Hoe wil je wonen?’. MiX architectuur ontwierp een slim casco met een scala aan indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. In een interactief samenwerkingsproces transformeerden de basiscasco’s tot unieke maatpakken.

Aanpassingen mogelijk

De buurtschap bestaat uit twee vrijstaande woningen, acht twee-onder-één-dakwoningen en vier rijwoningen. De uitvoering van het volledige casco is in CLT, de binnenwanden zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. De installaties zijn los van het casco aangelegd en dat geeft flexibiliteit voor individuele keuzes en voor de toekomst, omdat aanpassingen mogelijk zijn. De woningen zijn voorzien van biobased isolatie, een lichte fundering met een hectarvloer, isovlasdaken, bamboe gevelbekleding.

Betrokken partijen

Naast BPD ontwikkeling, MiX architectuur en MAAK space zijn Atelier Loos van Vliet, Eco+Bouw en Solid Timber betrokken bij de realisatie. Het landschap is voltooid en het plan is volledig gerealiseerd.