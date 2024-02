Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op Reduce

De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe houten bedrijfsgebouw van BluePrint Automation (BPA) wordt uitgevoerd door Aan de Stegge Twello. Er worden natuurlijke materialen gebruikt en de focus ligt op een gezonde werkomgeving. In dit artikel vertellen we je hoe dit tot stand komt.

In de tenderfase zette Aan de Stegge Twello voor deze nieuwbouw maximaal in op het verminderen van het materiaalgebruik (Reduce). Robin Berenschot van Aan de Stegge Twello vertelt: “Hierdoor boden wij BPA een geoptimaliseerd alternatief aan van het duurzame ontwerp, voor zowel de betonvloer als de gevel- en hoofddraagconstructie van dit gebouw. Daarmee reduceren we natuurlijke hulpbronnen én verlagen we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen van dit gebouw.”

Nieuw houten bedrijfsgebouw

BluePrint Automation is wereldleider in het engineeren, fabriceren, leveren en ondersteunen van flexibele verpakkingssystemen met oplossingen voor het automatisch verpakken van flexibele zakken en moeilijke verpakkingen in dozen, trays en andere secundaire containers. Door de groei van de onderneming ontstond de wens het bedrijfsgebouw uit te breiden.

HD architecten kreeg opdracht voor het ontwerp van een nieuw houten bedrijfsgebouw en zette in op de toepassing van veel natuurlijke materialen, oog voor een gezonde werkomgeving voor de mensen en toekomstbestendigheid van het gebouw. “Het Rotterdamse architectenbureau vertaalde de wensen naar een flexibel en duurzaam gebouw met veel biobased materialen, waarvan de vorm verwijst naar het bestaande naastgelegen bedrijfsgebouw van BPA”, licht Dick van Weenen van BluePrint Automation toe.

Demontabel, biobased en CO 2 -opslag

Het nieuwe houten bedrijfsgebouw bestaat uit 1.000 m² kantoorruimte op de verdieping en een bedrijfsruimte van 6.000 m², bestaande uit zes flexibel indeelbare units. De hoofddraagconstructie bestaat uit een hybride houtconstructie met gelamineerde houten vuren kolommen en liggers met wanden en verdiepingsvloeren van CLT. Doordat de elementen via metalen verbindingsstukken aan elkaar worden geschroefd, is het gebouw demontabel en herbruikbaar.

De overige toegepaste materialen zijn eveneens voornamelijk biobased en recyclebaar. Zo worden de houtskeletbouwgevels en gevelopeningen opgebouwd uit voornamelijk biobased materialen en zijn deze 100% recyclebaar. Daarnaast wordt als gevelafwerking gebruikgemaakt van Fraké-hout: een milieuvriendelijk verduurzaamd hout op basis van een snelgroeiende loofhoutsoort. “Door het toepassen van deze biobased materialen wordt er circa 465 ton CO 2 opgeslagen in het gehele gebouw”, vertelt Robin.

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Een ander belangrijk aspect voor BluePrint is natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Dit is terug te zien in het ontwerp van HD architecten, dat de verbinding met de natuur opzoekt. Het gebouw wordt aan alle zijden voorzien van groen, waarbij deze beplanting wordt afgestemd op de aanwezige fauna. Het groen en de natuurlijke aspecten rondom het gebouw vergroten de biodiversiteit en zorgen voor het tegengaan van hittestress. “Er is bij dit gebouw aandacht voor mens, dier en planeet”, stelt Robin Berenschot.

In februari 204 start Aan de Stegge Twello starten met de bouw, zodat BluePrint Automation zijn nieuwe, duurzame en houten bedrijfsgebouw eind 2024 in gebruik kan nemen.