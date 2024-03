Handboek helpt corporaties met biobased bouwen

Karo van Dongen overhandigde namens de Brabantse Houtbouw Lente-corporaties het nieuwe handboek ‘Woningbouw in hout’ aan Martin van Rijn, voorzitter Aedes. Het handboek helpt corporaties die gaan bouwen in hout en andere partijen die interesse hebben in woningbouw in hout.

Dankzij het handboek is een toename van houtbouw mogelijk. Daar zijn een aantal voordelen aan gekoppeld: de opslag en de vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, stikstofreductie en circulariteit, onder andere. Martin van Rijn over de transitie naar houtbouw en het handboek: “Dit handboek helpt woningcorporaties om als opdrachtgever vaker met houtbouw aan de slag te gaan. Een prettige bijkomstigheid is dat op termijn bij opschaling met hout prijstechnisch concurrerend gebouwd kan worden. Dat is goed voor de betaalbaarheid.”

Karo van Dongen, bestuurder Alwel en voorzitter van De Groene Huisvesters: “Houtbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave in de sociale woningbouw. En wij kunnen en doen het al! Duurzaamheid, circulariteit en wooncomfort komen in één product samen. Tijd om de stap voorwaarts nu echt te zetten en ermee aan de slag te gaan! Dit handboek met kennis en lessen helpt daarbij!”

Duidelijkheid verschaffen

Veel corporaties hebben interesse in houtbouw, maar hebben ook nog vragen. Hoe zit het met de bouwkosten, met geluid, brandveiligheid, oververhitting, gebruikerservaringen, productie en beschikbaarheid van bouwhout, het organiseren van een goede uitvraag? Daar gaat het handboek op in. ‘Woningbouw in hout’ is een update van de publicatie uit 2021, aangevuld met voorbeeldprojecten en met nieuwe informatie over biobased bouwmaterialen. Ook is vier jaar ervaring van de Brabantse Houtbouw Lente corporaties meegenomen.

Download het handboek

Het handboek is ontwikkeld door Centrum Hout in opdracht van RVO namens PIANOo (Buyer Group Houtbouw) en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, met input van de Brabantse Houtbouw Lente corporaties en diverse deskundigen. Het is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het handboek is gratis te downloaden via deze link.

Op de foto bovenaan: Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, ontvangt het nieuwe Handboek ‘Woningbouw in hout’ uit handen van Karo van Dongen, namens de Brabantse Houtbouw Lente corporaties. Foto RVO, Ryan Haripersad.