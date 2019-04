Schneider Electric organiseerde een rondetafeldiscussie omtrent duurzaamheid met de onderwerpen duurzame relaties, klanten en de sleutel tot circulariteit.

Het klimaatakkoord, circulaire economie, duurzamere bedrijfsdoelstellingen én maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zijn allemaal termen waar iedereen wel van heeft gehoord. Hoe geven we daar nu samen het beste invulling aan? Om dit te bespreken, organiseerde Schneider Electric eerder dit jaar een evenement over duurzaamheid. In de vorm van een rondetafeldiscussie, geleid door Pernille La Lau, bediscusieerden de genodigden, allen invloedrijke partijen in de bouwwereld, drie verschillende onderwerpen.

Duurzame relaties

Bouwen aan een duurzame wereld kunnen wij niet alleen. Eén speler maakt namelijk het verschil niet. Samenwerking is de sleutel tot het aanpakken van de klimaatproblemen en een voorwaarde voor duurzame samenwerking is transparantie. In de discussie waren we het hier al snel over eens, maar hoe bieden we deze transparantie naar elkaar? Door bij de start van een nieuw project de betrokken partijen bij elkaar te roepen om samen duurzaamheids- en winstdoelstellingen vast te stellen en te bepalen wat iedere partij nodig heeft om deze doelen te behalen. Als vanaf de start van het bouwprocces alle verwachtingen goed worden gemanaged, zijn de betrokken partijen het beste in staat om de eindklant zo goed mogelijk te bedienen.

Klanten en circulariteit

'Wat zijn de wensen van de klant?' is de vraag die centraal staat of zou moeten staan in het bouwproces. Tegelijkertijd speelt de kwestie dat de overheid heeft vastgesteld dat Nederland in 2050 een circulaire economie moet zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden, ongeacht de wens van de klant. Een probleem waar wij allemaal tegenaan lopen.

Uiteraard zijn er al klanten waarbij circulariteit hoog op de wishlist staat. Het is echter nog lang zo dat iedereen op de hoogte is van de voordelen en het belang van circulariteit. Hoe kunnen wij samen zorgen dat dit belang hoger op de agenda komt te staan en hoe kijken klanten er nu exact tegenaan? De eerste stap hiervoor is het bespreekbaar maken van de duurzame doelstellingen en laten zien hoe circulariteit ook bijdraagt aan het vervullen van de andere doelstellingen.

De sleutel tot circulariteit

Tot slot werd er besproken wat wij van elkaar nodig hebben om de fundering voor een circulaire economie te leggen. De sleutel tot circulariteit is informatie. Informatie die transparant uitgewisseld moet worden tussen partners, om zo onze klant in te lichten over het belang van circulariteit.

