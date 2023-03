‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan de weg. Het nieuwe internationale adviesbureau Infrarama staat eveneens achter deze manier van samenwerken.

De mensen van Infrarama waren vorig jaar al gastheer van een conferentie in Brussel waar de internationale versie van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 (DG2020) werd gelanceerd. Infrarama is ook heel actief op het gebied van collaborative contracting-vormen, waarbinnen ook wordt gewerkt met methoden als het bouwteam of DG2020. Mede op basis van vergelijkbare uitgangspunten hebben vijf partners in de bouwsector hun samenwerking geformaliseerd en besloten hun krachten te bundelen door Inframara op te richten.

Het nieuwe Inframara-team bestaat uit vijf partners met elk een uitgebreide ervaring in de bouwsector: Kenneth Willems en Lieven Durt (België), David Kinlan (Australië), Lukas Goemaere (Panama) en Jasper Verstreepen (Mexico). Het team heeft internationale expertise in onderwerpen als projectmanagement, aanbesteding, projectfinanciering, contractbeheer, duurzaamheid en operational excellence. Zij wijzen op geschillen, vertragingen en kostenoverschrijdingen die de wereldwijde bouwsector al lange tijd teisteren en willen daar een positieve draai aan geven.

Betrokkenheid vroege fase

“De oorzaak van de genoemde problemen in de bouwsector”, aldus Kenneth Willems, managing director bij Vuentica en medeoprichter van Inframara, “ligt steevast in de vroege fase van een project. Door betrokkenheid in een vroeg stadium en het bieden van één aanspreekpunt voor klanten, fungeren wij als vertrouwde partner die kan helpen bij het selecteren van de beste oplossing voor elk project en het verminderen van risico’s door middel van vroegtijdige samenwerking met belangrijke partijen en belanghebbenden.”

“Ons bedrijf”, vervolgt Willems, “streeft er daarom naar om de traditionele aanpak van projectinkoop in de wereldwijde bouwsector fundamenteel te veranderen. We willen daarom meer focus leggen op samenwerking en transparantie in de supply chain. Dit zorgt voor een nieuwe en verbeterde kijk op de sector en resulteert in betere uitkomsten voor alle betrokken partijen.”

Valkuilen

Inframara wil onder meer bijdragen aan het vermijden van klassieke valkuilen in complexe infrastructuurprojecten om daardoor betere resultaten te behalen op het gebied van tijd, budget en kwaliteit. Het recept van het vijftal partners bestaat niet alleen uit ervaring, maar ook uit vroege betrokkenheid, een coöperatieve houding in een passende contractuele omkadering, risicobeheer, value engineering en duurzaamheid.

“Wij willen de conventionele transactionele en conflictueuze benadering van bouwmanagement doorbreken”, stelt medeoprichter Jasper Verstreepen, “door ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen vanaf het begin samenwerken en de neuzen in dezelfde richting wijzen. Wij geloven dat onze aanpak en onze plannen voor projectvoorbereiding en samenwerkend contractbeheer in de sector een blijvende verandering zullen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat we zo een echt verschil kunnen maken in de wereldwijde sector.”

Met een focus op samenwerking en operational excellence is Inframara klaar om de uitdagingen in de bouwsector aan te pakken en betere resultaten te leveren voor alle partijen. Surf voor meer informatie en contact naar www.inframara.com.



