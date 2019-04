Gratis magazine over Innovatieve samenwerking

Vandaag lanceert Duurzaam Gebouwd een nieuw digitaal magazine met als speciale thema: Innovatieve samenwerking.

Een week na het dikke papieren nummer 42 van Duurzaam Gebouwd verschijnt vandaag een speciale digitale uitgave. Dit gratis digitale magazine, dat dit jaar twee keer wordt gepubliceerd, heeft als thema Innovatieve samenwerking.

Dit thema is de vierde loot aan de dikke stam van Duurzaam Gebouwd, naast Energietransitie, Circulariteit en Slim & Gezond. Samenwerken blijkt in de bouw vaak nog best lastig te zijn. In dit magazine wordt (aan)getoond dat er genoeg wegen zijn geplaveid om op een normale manier met elkaar een project tot een goed einde te brengen.

Zo laat Ton Fleuren van Heijmans zien dat je als bouwer prima een heel bijzonder museum (Nationaal Militair Museum) kunt runnen. Hij wilde dan ook zijn beste beentje voor zetten: “Het ging ons ook om trots. Het zal toch niet gebeuren dat wij hier een belabberd figuur slaan omdat de bouwsector niet kan denken in het belang van de klant en alleen maar uit is op eigen winst?”

Omgekeerd aanbesteden

Opmerkelijk is het interview met de nieuwe Tauw-directeur Ralph van Roessel. Hij neemt afstand van het chagrijn in de bouw en kiest voor een weg met projecten waarin ook het plezier een belangrijke factor vormt. Hij lanceert bovendien een opmerkelijk, innovatief concept: omgekeerd aanbesteden.

Het chagrijn in de bouw kan zorgen voor een forse juridificering van de sector, maar advocaat Andrea Chao (Simmons & Simmons) is er met haar inzet op uit de geschillen juist te voorkomen. “Ik wil ervoor zorgen dat opdrachtgevers een project op een eerlijke manier in de markt zetten, zodat inschrijvende partijen een faire kans krijgen.”

Tot slot is er volop aandacht voor het, in de praktijk gestalte geven aan een ‘normale’ samenwerking in de bouw. Antea Group doet dat met haar Werkwijze Dynamische Contractbeheersing en Cécile Claussen met haar pleidooi voor een verdere professionalisering van het vak van projectcoach. Zij laat uitgebreid zien hoe een project perfect uit de startblokken kan schieten.

Het gratis digitale magazine van Duurzaam Gebouwd vind je hier.