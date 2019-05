Verklein je wagenpark met deelmobiliteit

Een andere invulling van de openbare ruimte, minder parkeerplaatsen, betere toegankelijkheid en minder vervuiling. Hoe kunnen we die doelen realiseren? Welke rol speelt deelmobiliteit daarin? Voor de antwoorden op deze vragen kom je naar de cursusdag New Mobility Experience.

Vier aanbieders van deelmobiliteitsdiensten werken mee aan deze dag, waar kennisdelen, praktijk én zelf doen centraal staan. Met als doel om werkgevers, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers kennis te laten maken met de kansen die deelmobiliteit biedt.

Op pad gaan

“Dit is wel uniek”, zegt Sebastiaan Dommeck, docent van de New Mobility Experience. “De deelnemers aan deze cursus krijgen niet alleen meer informatie over Mobility as a Service (MAAS) en deelmobiliteit, maar kunnen het ook zelf ervaren.” Want tijdens de lunch van deze cursus gaan de deelnemers gebruikmakend van een deelmobiliteitsservice naar de locatie waar geluncht wordt. Tijdens de lunch vertellen De Mobiliteitsfabriek, Hely, Bird en FREE2MOVE meer over hun visie op de markt en de mogelijkheden die deelmobiliteit biedt.

Paul Willems, de andere docent die deze dag begeleidt, vertelt: “In de mobiliteitssector gaan de veranderingen nu sneller dan ooit, door nieuwe spelers die de markt veroveren en bestaande partijen die daar snel en adequaat op moeten reageren. Hoe reageren consumenten en bedrijven op deze ontwikkelingen en op elkaar? En hoe kunnen we met al deze nieuwe producten en diensten maatschappelijke problemen oplossen? Dat is de vraag die we op 26 juni met elkaar gaan beantwoorden!”

Meer informatie over de cursus New Mobility Experience, die op woensdag 26 juni 2019 plaatsvindt, vind je op www.newmobilityexperience.nl.