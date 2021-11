DGMR deelt kennis in nieuwe podcastserie

Wat is WELL eigenlijk? Hoe kunnen we zelf bijdragen aan gezonde gebouwen? Waarom moeten binnenklimaat meer aandacht krijgen? Deze en andere vragen komen terug in de serie podcasts die DGMR vanaf vandaag start. Experts delen hun kennis in korte vraaggesprekken van circa 20 minuten.

De eerste DGMR Podcast zoomt in op gebouwgebonden aanpassingen en verandering van leefstijl. Die stimulans moet ervoor zorgen dan gebruikers “het gebouw gezonder verlaten, dan ze binnenkwamen”. Als het gebouw invloed heeft op de gezondheid van de gebruikers, dan moeten we daar iets mee. Laura van de Pol van DGMR en Tim Beuker van bba binnenmilieu, beiden WELL AP, vertellen in de eerste DGMR Podcast waarmee ontwerpers, ontwikkelaars en verhuurders aan de slag kunnen. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. En het geldt steeds meer voor thuis nu dat sinds corona ook een werkomgeving is geworden.

“Op de lange termijn is onze leefstijl bepalend voor onze gezondheid. Omdat we 90 procent van onze tijd binnen doorbrengen, moeten we daar beginnen”, stelt Tim. Dan gaat het om aandacht voor lucht, licht, temperatuur en geluid in gebouwen. “Naast die gebouwgebonden oplossingen moeten ook de gebruikers worden meegenomen”, legt Laura uit. “Maak beleid over wat je gebouwgebruikers bijvoorbeeld kunt bieden aan beweging en voeding.”

Laagdrempelige verdieping

Via podcasts gaat DGMR luisteraars kort bijpraten over actuele thema’s. Onderwerpen die aansluiten bij onze passie voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De eerste drie podcasts gaan over gezondheid in gebouwen. Over de WELL Building Standard. Over de toepassing ervan in nieuwbouw en bestaande bouw. En over een gezond binnenklimaat dat in deze coronatijd extra relevant is. In de dynamiek van een gesprek presenteren we laagdrempelig onze kennis. We delen deze in sessies van zo’n twintig à dertig minuten. De tijd die veel mensen gebruiken om een ommetje te maken. Dat is goed voor de mentale gezondheid én brengt meteen een stuk verdieping met nieuwe kennis.