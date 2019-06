Eerste bouwkeramisch specialist haalt niveau 3 van CO2-prestatieladder

De CO 2 -prestatieladder vormt voor veel duurzaamheidskoplopers een middel om ambities en acties te concretiseren. Zo ook voor Duurzaam Gebouwd-partner Aberson, die niveau 3 van de ladder bereikte. Wij vragen directeur Gerard Bosman naar de stappen die zijn organisatie zet om duurzaamheid zichtbaar te maken en hoe het certificeringstraject verliep.

De bouw- en vastgoedsector kent de ladder als tool om CO 2 -uitstoot en milieu-impact te reduceren. Het systeem bestaat uit 5 niveaus en tot en met niveau 3 staat vooral de uitstoot van de eigen organisatie en haar projecten centraal. “Voor Aberson is het een van de manieren om onze ambities op het gebied van duurzaamheid zichtbaar te maken. Duurzaamheid begint bij jezelf en vaak werk je in stappen. We zijn in de bouwketen de eerste keramisch specialist die op deze manier toekomstbestendigheid borgt.”

Vermindering CO 2 -uitstoot realiseren en monitoren

In 2017 zet de keramisch dak- en gevelspecialist het instrument in als nulpunt en een jaar later startte ze met het formuleren van ambities. “Concreet betekent dit dat we een CO 2 -reductie van 15% realiseerden en de uitstoot van ons bedrijf monitoren. Ook de ambitie voor de uitstootvermindering voor de komende jaren staat vast.”

Bewustwording onder medewerkers

Om niveau 3 te halen kwamen de nodige uitdagingen naar voren. “Zo moesten we onze medewerkers bewustmaken en meenemen in de gezamenlijke doelstelling om CO 2 -uitstoot te reduceren. Het feitelijk behalen van de reductie is in het begin redelijk eenvoudig omdat er relatief veel maatregelen zijn die leiden tot lagere uitstoot van broeikasgassen.”

De komende jaren is het zaak de verlaging van de uitstoot verder te concretiseren. Onderdeel van de CO 2 -ladder is de onderlinge uitwisseling van genomen maatregelen door gecertificeerde bedrijven. “Er is dus ruim voldoende kennis van te nemen maatregelen.

“We zijn als handelsproducent onderdeel van een keten van toeleveranciers en afnemers, dus we moeten samenwerken om deze doelstellingen te behalen. Als Aberson kunnen we een signaal afgeven voor verduurzaming en dat doen we dan ook. Daarnaast zien we ook dat de toeleverende industrie als branche bezig is met de CO 2 -reductie in de productie van keramische materialen.”

Samenwerkingen opzoeken

‘Practice what you preach’ lijkt dan ook het motto, evenals het actief opzoeken van samenwerkingen om duurzaamheid te versnellen. “Zoek het gesprek op om onderling zaken af te stemmen om op het gebied van toekomstbestendigheid stappen te zetten.” Organisaties die aan de slag willen met de ladder, moeten volgens Bosman liefst laagdrempelig instappen. “Word actief en begin gewoon. Maak het niet te groot, dan volgt de rest vanzelf. En natuurlijk staan wij open om te sparren over het versnellen voor verduurzaming.”